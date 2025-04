Amerika i Iran se dogovorili. No što bi bilo da nisu i da je izbio rat? Evo što obje strane imaju

Donald Trump nedavno je zaprijetio Iranu da će ga bombardirati ako se Teheran i Washington ne dogovore o nuklearnom programu obogaćivanja urana. Optužio je Iran da ima tajni plan razvoja nuklearnog oružja u sklopu kojega obogaćuje uran do visoke razine fisijske čistoće koja je iznad vrijednosti opravdanih za civilni program atomske energije. No iz Teherana tvrdi da je njihov nuklearni program u potpunosti namijenjen civilnim energetskim potrebama. Na kraju su se dogovorili. No što da nisu?

Što ako Amerika stvarno napadne Iran?

Prema Global Firepower indeksu za 2025. godinu, SAD je rangiran kao prva vojna sila svijeta s indeksom snage 0.0744. Američka vojska ima:

1.31 milijun aktivnih vojnika

762,000 rezervista

Oko 4,650 tenkova M1 Abrams

Preko 5,000 borbenih zrakoplova, uključujući: F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor lovce B-1B Lancer, B-2 Spirit, B-52 Stratofortress bombardere C-130 Hercules, C-17 Globemaster III transportne zrakoplove KC-10 Extender i KC-46A Pegasus tankere

Najnapredniju vojnu tehnologiju na svijetu

Što sve ima Iran?

Iran je prema Global Firepower indeksu rangiran kao 16. vojna sila svijeta s indeksom snage 0.3048.

Iako slabiji u konvencionalnom naoružanju, Iran ima:

610,000 aktivnih vojnika

350,000 rezervista

Oko 1,500-4,000 tenkova (uključujući T-72, Karrar, Zulfiqar)

Približno 400 vojnih zrakoplova, uključujući: MiG-29 lovce F-14 Tomcat Su-24 jurišne zrakoplove F-4 Phantom i F-5 Tiger

Brojne paravojne formacije

Kako bi izgledao rat Amerike i Irana?

Prema procjenama Eurasia Group, vjerojatnost "ograničenog ili većeg vojnog sukoba" trenutno iznosi 40%.

Prvi dani sukoba vjerojatno bi uključivali:

Američke zračne udare na iranske nuklearne objekte

Iranske raketne napade na američke baze u regiji

Cyber napade s obje strane

Pokušaje blokiranja Hormuškog tjesnaca

Regionalno širenje sukoba

Rat bi se brzo proširio na cijelu regiju kroz:

Aktiviranje iranskih proxy skupina poput Hezbollaha

Napade na američke saveznike u regiji

Ugrožavanje globalnih pomorskih puteva

Destabilizaciju cijelog Bliskog istoka

Globalne posljedice rata

Eksplozija cijena nafte – mogla bi prijeći 150 dolara po barelu.

Izbjeglička kriza i humanitarna katastrofa u Iranu.

Moguća intervencija drugih sila – Rusija i Kina bi mogli politički ili indirektno vojno podržati Iran.

Masovne demonstracije širom svijeta, osobito u islamskim zemljama.

Procjene vojnih analitičara

Stručnjaci se slažu da bi Amerika imala početnu vojnu prednost, ali upozoravaju na nekoliko ključnih faktora:

Iran može voditi dugotrajni asimetrični rat

Američka vojska bi teško mogla okupirati Iran zbog njegove veličine

Zatvaranje Hormuškog tjesnaca izazvalo bi globalnu ekonomsku krizu

Broj žrtava mogao bi doseći stotine tisuća

Iako SAD ima ogromnu konvencionalnu vojnu prednost, što potvrđuje i njihov vodeći položaj na Global Firepower indeksu, rat s Iranom bio bi izuzetno složen i skup sukob s nepredvidivim posljedicama. SAD ima veliku vojnu nadmoć, ali osvajanje Irana je gotovo nemoguće bez kopnene invazije, što bi bilo skupo i krvavo (usporedbe radi: Irak je bio puno manji izazov). Vjerojatniji je ograničeni sukob, gdje bi SAD pokušao srušiti iranski režim kroz udare i sankcije, a ne kroz okupaciju.

Većina analitičara slaže se da bi rat između Amerike i Irana destabilizirao cijelu regiju i izazvao globalnu ekonomsku krizu, zbog čega se diplomatsko rješenje trenutnih napetosti nameće kao jedina razumna opcija.