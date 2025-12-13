Obavijesti

News

Komentari 127
IGNORANTI U VLADI PLUS+

Tvrdili su da smo kupili najbolje opremljene Rafalee, a već sad dogovaraju modernizaciju

Piše Ekspertni tim Expressa,
Čitanje članka: 5 min
Tvrdili su da smo kupili najbolje opremljene Rafalee, a već sad dogovaraju modernizaciju
Dassault Rafale | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

NOVI EXPRESS U cijelu priču dodatno je ušao i regionalni moment - Vučićev ugovor za Rafale s Macronom i činjenica da će srpski avioni u startu imati viši standard

Kad je 25. studenoga HRZ-ov Rafale s oznakom 171, zbog guste magle i gotovo nikakve vidljivosti, morao prinudno sletjeti u osječku zračnu luku, u prvi se mah činilo da je riječ o rutinskom odstupanju od procedure, tek o jednoj od onih epizoda koje se događaju i najboljim pilotima i najmodernijim avionima. No ispostavilo se da će taj nenametljivi manevar otvoriti niz tehničko-logističkih pitanja i, zapravo, pokazati koliko složen sustav stoji iza borbene avijacije. Treba odmah naglasiti ono što se u javnosti često zaboravlja: kvarovi na petnaest godina starim lovcima posve su uobičajena stvar. U toj životnoj dobi avion više nije glamurozni izložbeni primjerak futurističke tehnologije, nego zahtjevan, ali pouzdan radni stroj. A strojevi, kao i ljudi, imaju svoje bolne točke i dodatni troškovi uvijek su tu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 127
Detalji strave u Zagorju: Slavili su rođendan kod susjeda, ubio ju je pred njihovim očima
UBOJSTVO I SAMOUBOJSTVO

Detalji strave u Zagorju: Slavili su rođendan kod susjeda, ubio ju je pred njihovim očima

Nakon ubojstva i samoubojstva u Bedekovčini, četvero djece, od kojih troje maloljetnih, ostalo je bez roditelja. Donosimo detalje strave koja se odvila u noći sa subote na nedjelju
Potvrdili jedan slučaj gube u Hrvatskoj: 'Pod kontrolom je'
RIJEČ JE O STRANOM RADNIKU

Potvrdili jedan slučaj gube u Hrvatskoj: 'Pod kontrolom je'

Guba je kronična zarazna bolest koju uzrokuje bakterija, a prenosi se kihanjem ili kašljanjem te je za prijenos potreban dugotrajan kontakt sa zaraženim
Teror na plaži u Sydneyju: 12 mrtvih. Identificirali jednog napadača, policija moli pomoć
OPSADNO STANJE

Teror na plaži u Sydneyju: 12 mrtvih. Identificirali jednog napadača, policija moli pomoć

Policija upozorava građane Australije da izbjegavaju plažu Bondi u Sydneyju nakon što je više ljudi upucano. Smatra se da je meta napada bio događaj povodom Hanuke, za koji policijski izvori vjeruju da je planiran mjesecima...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025