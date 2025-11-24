Amerika Mađarskoj odobrila transakcije s ruskim bankama za proširenje nuklearke

Američko ministarstvo financija izdalo je dozvolu za transakcije s ruskim bankama za financiranje proširenja nuklearne elektrane u mađarskom Paksu. Dokument je objavljen u petak na web stranici američkog ministarstva financija, a obuhvaća, među ostalima, rusku središnju banku, Gazprombank, VEB, Sberbank i VTB. Mađarski premijer Viktor Orban najavio je još početkom mjeseca da je Washington pristao ukinuti sankcije za projekt proširenja nuklearne elektrane u Paksu. Američki ministar vanjskih poslova Marco Rubio rekao je naknadno da dozvole za financiranje Paks 2 neće biti vremenski ograničene, navodi ruska novinska agencija Interfax.

"Želimo da dovrše gradnju kako bi mogli postati energetski neovisni", dodao je Rubio, prema izvješću Interfaxa.

Budimpešta planira proširiti nuklearku gradnjom dvaju VVER reaktora snage 1,2 gigavata. Posao je na javnom natječaju 2014. dobilo društvo Nizhny Novgorod Engineering, podružnica ruske državne nuklearne korporacije Rosatom.

Krajem lipnja američki Ured za nadzor strane imovine (OFAC) izdao je "opću dozvolu" skupini ruskih financijskih institucija za određene transakcije vezane za nuklearnu energiju koja se upotrebljava u civilne svrhe. Dozvola je bila izdana na razdoblje do 19. prosinca ove godine.

Prije dva tjedna mađarska kompanija MVM Group i američka tvrtka za nuklearnu tehnologiju Westinghouse Electric Company potpisale su sporazum o opskrbi nuklearnim gorivom.

Westinghouse će prema tom sporazumu MVM-u od 2028. isporučivati gorivo europske proizvodnje za nuklearne reaktore VVER za kompleks u Paksu.

"Diversificirana nabava goriva ublažava vanjsku izloženost i znači predvidivost i energiju po prihvatljivim cijenama za obitelji i korporativne klijente", rekao je tom prilikom izvršni direktor MVM grupe Károly Mátrai.

Čelnik Westinghousovog odjela za trgovinu nuklearnim gorivom Tarik Choho primijetio je pak u priopćenju da će tim ugovorom sada opskrbljivati sve nuklearne elektrane u Europi s ugrađenim VVER reaktorima.