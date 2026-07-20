Horor u Sloveniji: Ženi prerezao vrat pred djetetom i pobjegao. Tragaju za državljaninom BiH

Slovenska policija intenzivno traga za 39-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine osumnjičenim za ubojstvo 36-godišnje partnerice na području Vuhreda u Koruškoj. Policija upozorava da je riječ o opasnoj i nepredvidivoj osobi te poziva građane da mu se ne približavaju.

Prema priopćenju Policijske uprave Celje, zločin se dogodio noćas, nešto prije jedan sat. Osumnjičeni je nožem teško ozlijedio svoju partnericu, koja je od zadobivenih ozljeda preminula na mjestu događaja. Nakon ubojstva pobjegao je pješice i za njim se još uvijek traga. Policija je objavila da je osumnjičenik visok oko dva metra te da je u trenutku bijega bio odjeven u traperice, crnu majicu kratkih rukava i crne cipele.

Foto: PU Celje

Prema neslužbenim informacijama slovenskog portala Žurnal24, osumnjičeni je sa žrtvom i njihovim maloljetnim djetetom živio u stambenoj zgradi u Vuhredu. Portal navodi i da je žena ubijena u prisutnosti djeteta te da joj je, prema neslužbenim informacijama, prerezan grkljan. Također navode da je osumnjičeni navodno imao psihičkih problema. Policija zasad nije potvrdila te informacije.

Iz Policijske uprave Celje poručili su da im je u ovom trenutku prioritet pronaći osumnjičenika te da će više službenih informacija objaviti nakon završetka potrage. U potragu su uključeni policajci iz više policijskih postaja, kriminalisti, vodiči službenih pasa sa psima, a koriste i dron. Policija je najavila da će se u akciju uključiti i policijski konjanik te helikopterska posada.

Građane pozivaju da, ako uoče osumnjičenog, ne pokušavaju s njim stupiti u kontakt, već da se odmah udalje na sigurno i o svemu obavijeste policiju pozivom na broj 113.