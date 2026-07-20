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Ljetovanja političara

Ma kakvo more? Kolinda će učiti, Dabro snima album a Šušnjar s motikom na polju...

Piše Luka Safundžić,
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Ma kakvo more? Kolinda će učiti, Dabro snima album a Šušnjar s motikom na polju...
Foto: Pixsell/Instagram
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Motika liječi sve bolesti, kaže Šušnjar. S njim se ne slaže kolega mu ministar Butković. On će s prijateljima - kartati

Davne 1982. Animatori su otpjevali "Ljeto nam se vratilo u grad", a s ljetom je stiglo i ono poznato pitanje - kamo ćeš na godišnji? Odgovor na njega potražili smo među političarima. Netko će tražiti osvježenje u moru, netko mir na selu, a ima i onih kojima je idealan godišnji ni manje ni više nego motika u ruci. Upravo je takav plan ministra Ante Šušnjara, koji će godišnji provesti u Hercegovini.

- Posla neće faliti, kad sve okopam i počupam travu, poslat ću slike. Najviše na godišnjem volim kopati, motika liječi sve bolesti - rekao nam je Šušnjar. Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović trenutačno boravi u Americi, gdje ostaje do 22. srpnja.

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- Nakon toga sam doma i bavim se znanstvenim radom do kraja ljeta - rekla nam je Kolinda. Ni šef zagrebačkog HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Ivan Matijević neće ove godine na more.

- Ako mi posao dozvoli, išao bih u Liku, u kuću koju imam - rekao nam je Matijević. Za razliku od njega, ministar Oleg Butković kaže da mu je ljeto rezervirano za Novi Vinodolski.

- Bit ću sa svojom obitelji i prijateljima s kojima ću u slobodno vrijeme igrati preferans i belu. I tako svake godine. Koliko ću potrošiti ne znam. Ništa neuobičajeno. Svako slobodno vrijeme sam s obitelji i volim kartati. Preferans i bela, to ti i vrapci na grani znaju - ispričao nam je Butković.

Saborska zastupnica Marijana Petir ni ovoga ljeta neće imati pravi odmor jer će, kaže, obveze diktirati tempo.

- Veći dio ljeta provest ću na selu u Moslavini, gdje najlakše usporim. Veselim se vremenu s obitelji i prijateljima, kuhanju za njih od domaćih i kvalitetnih namirnica, ali i trenucima koje ću moći posvetiti sebi, uz dobru knjigu i boravak u prirodi. Nadam se da ću uspjeti otići i na planinarenje jer su mi hodanje i pogled s planine najbolji način za odmor - rekla nam je Petir.

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Dok će neki bježati od gradskih gužvi, gradonačelnik Sinja, Miro Bulj, ne planira napuštati svoj grad.

- Pozivam sve na Alku i na program koji ćemo imati ove godine - poručio je Bulj. Marijana Puljak ove će godine sa suprugom napraviti potpuni zaokret. Nakon godina kratkih odlazaka na more, odlučili su se za putovanje po Velikoj Britaniji.

- Plan je obići Škotsku automobilom, posjetiti Edinburgh, Glasgow i Liverpool, potom vlakom nastaviti prema Birminghamu, a na kraju stići u London, u kojemu nas čeka koncert Bruna Marsa. Bit će to svakako veći trošak nego naša uobičajena domaća vikend-ljetovanja. Nakon odmora čeka nas vrlo zanimljiva kampanja o inflaciji, ali detalje još ne smijem otkrivati - rekla nam je Puljak.

Ni zastupnik Josip Dabro neće na more. Ljeto će iskoristiti radno jer ga čekaju snimanje albuma i spota, dok će svaki dan započinjati treningom kickboxinga i trčanjem. Njegov stranački kolega Stipo Mlinarić Ćipe ipak će deset dana provesti na Korčuli s obitelji.

- Najdraže mi je igrati se s unukom i zato i idem. Nisam ljubitelj mora i radije bih otišao u Vukovar na radni odmor, kosio travu i radio ono što uvijek treba oko kuće. Što se potrošnje tiče, sve ovisi koliko će unuk pojesti sladoleda i kolika će biti njegova cijena - kaže Ćipe.

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Da je najljepše upravo kod kuće, smatra ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja je iz Pule.

- Moj morski godišnji? Doma. Jer doma je najljepše. Ljeti najviše volim kupanje u moru, dobru knjigu, koncerte u Areni i događanja u Malom rimskom kazalištu, rekreativni sport te društvo obitelji i prijatelja - rekla nam je Hrstić. Nakon burnog političkog proljeća predah će u Biogradu na Moru potražiti predsjednik HSLS-a Dario Hrebak.

- Planiram na more, kao i zadnjih 20 godina, u obiteljski apartman u Biogradu na Moru. Tih dva do tri tjedna želim provesti sa suprugom i sinovima koji me rijetko vide tijekom godine. Što manje gledam u mobitel, puno čitam i plivam, a ono što će vas možda iznenaditi je da puno kuham. To mi je omiljeni hobi - rekao nam je Dario Hrebak.

Još jedan političar odabrao je Korčulu. Gradonačelnik Vukovara, Marijan Pavliček, već godinama ondje ljetuje kod prijateljice Ruže Tomašić.

- To je malo mjesto od dvjestotinjak kuća, mir i tišina za obitelj. Koliko ćemo potrošiti, ne znam - rekao nam je Pavliček. Što se tiče premijera Plenkovića, iako nema službene potvrde, on će, navodno, ljetovati tradicionalno u vili u Rijeci, dok će predsjednik Milanović vjerojatno biti na Hvaru. 

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