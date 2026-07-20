Riječki KBC potvrdio nam je kako je osoba zaprimljena u Objedinjeni hitni bolnički prijam. Na intenzivnoj je njezi nakon udara groma
NA INTENZIVNOJ NJEZI
VIDEO UŽAS Ženu udario grom na Krku: 'Nosila je suncobran. U bolnicu je prevezao helikopter'
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U kampu na otoku Krku ženu je udario grom, doznaju 24sata. Čitatelji koji su nam se javili opisali su detalje drame.
- Ženu je grom udario dok je nosila suncobran. Reanimirao ju je spasilac koji se našao u blizini. Helikopterom je prebačena u Rijeku - ispričao nam je čitatelj.
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Riječki KBC potvrdio nam je kako je osoba zaprimljena u Objedinjeni hitni bolnički prijam KBC-a Rijeka.
- Obrađena je i trenutno se nalazi u jedinici intenzivnog liječenja te se provode svi potrebni postupci liječenja - rekli su nam iz KBC-a.
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