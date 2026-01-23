Obavijesti

SUDBINA UKRAJINE

Amerika, Rusija i Ukrajina pregovaraju u Abu Dabiju. Putin spreman dati milijardu dolara

Amerika, Rusija i Ukrajina pregovaraju u Abu Dabiju. Putin spreman dati milijardu dolara
Trump je pozvao Putina u Odbor za mir, a ruski predsjednik je dao zanimljivu ideju. Naime, spreman je platiti milijardu dolara koliko je potrebno da Rusija postane stalna članica, ali iz zamrznute ruske imovine koja se dobrim dijelom nalazi u Belgiji

Nakon sastančenja u Davosu, na redu su pregovori o nesretnoj Ukrajini u Abu Dabiju. Na trilateralnom sastanku pregovarat će SAD, Ukrajina i Rusija.  Ovi trilateralni razgovori, koji bi se trebali nastaviti i sutra, bude nadu da bi se nakon gotovo četiri godine iscrpljujućeg rata mogao postići mirovni sporazum, unatoč tome što ključna pitanja i dalje ostaju neriješena.

Sastanku u Abu Dhabiju prethodila je grozničava diplomatska aktivnost. Američki predsjednik Donald Trump sastao se u četvrtak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na marginama Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu. Istovremeno, Trumpovi ključni izaslanici, njegov zet Jared Kushner i specijalni predstavnik Steve Witkoff, otputovali su u Moskvu na sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Putin pregovarao s SAD-om i Ukrajinom: 'Nema trajnog mira bez rješavanja ovog pitanja'

Razgovori u Kremlju, koje je ruska strana opisala kao "konstruktivne i vrlo iskrene", potrajali su do kasno u noć, nakon čega su se američki dužnosnici uputili izravno u Abu Dhabi. Iako detalji nisu objavljeni, iz Kremlja je potvrđeno da je dogovoren prvi sastanak trilateralne radne skupine. Witkoff je u Davosu izjavio kako je u pregovorima postignut "velik napredak" te da se sve svelo na "jedno ključno pitanje".

Odbor za mir

Trump je pozvao Putina u Odbor za mir, a ruski predsjednik je dao zanimljivu ideju. Naime, spreman je platiti milijardu dolara koliko je potrebno da Rusija postane stalna članica, ali iz zamrznute ruske imovine koja se dobrim dijelom nalazi u Belgiji. 

 - Tijekom razgovora o Odboru za mir, naglašena je naša spremnost da milijardu dolara usmjerimo u proračun ove organizacije iz ruske imovine zamrznute od strane prethodne američke administracije - rekao je pomoćnik predsjednika Rusije, Juri Ušakov.

