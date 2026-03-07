Obavijesti

Orban poručio Zelenskom: 'Nemoj ucjenjivati, pusti naftu'

Foto: Bernadett Szabo

Mađarski premijer otvoreno je napao ukrajinskog predsjednika zbog prijetnji i blokade pošiljki nafte, tražeći kraj ucjena i poštovanje za Mađarsku.

Napetosti između Mađarske i Ukrajine dosegle su vrhunac! Mađarski premijer Viktor Orbán danas je na X-u javno kritizirao Volodimira Zelenskog, optuživši ga za prijetnje i ucjene. Orbán traži da Ukrajina odmah prekine blokadu mađarskih pošiljki nafte i pokaže poštovanje prema njegovoj zemlji. Sve je to počelo nakon što je Zelenski u nedavnom intervjuu novinarima izjavio da bi mogao 'dati adresu jedne osobe u Europskoj uniji' koja koči europsku pomoć Ukrajini, kako bi ukrajinski vojnici 'nazvali i porazgovarali s njom na svom jeziku'.

- Predsjedniče, primio sam vašu poruku. Prijetili ste mi vojnicima i preko mene cijeloj Mađarskoj. Prestanite s tim. Ovo je Mađarska. Mađare se ne može ucjenjivati, a mene ne možete zastrašiti. Sinoć su Mađari poručili da ne žele vladu naklonjenu Ukrajini i proukrajinskog premijera u Mađarskoj. Bolji je mir. Prestanite s ucjenama i prijetnjama. Prekinite naftnu blokadu i pustite mađarske pošiljke nafte. Umjesto prijetnji i ucjena, dajte Mađarima poštovanje koje nam pripada - poručio je Orbán.

Poruka Zelenskog u EU je protumačena kao jasna aluzija na Orbána, koji je već ranije u više navrata ulazio u sukob s ostatkom Unije oko paketa pomoći Kijevu.

Uz politički spor, traje i neslaganje oko energetike. Mađarska tvrdi da Ukrajina blokira transport nafte i ugrožava opskrbu, dok diplomatski sukob eskalira svakim novim danom.

