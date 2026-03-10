Obavijesti

News

Komentari 1
CILJANA AKCIJA

VIDEO Ukrajinci raketirali ruski grad uz granicu, oni tvrde: 'U napadu je šest ljudi poginulo'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Ukrajinci raketirali ruski grad uz granicu, oni tvrde: 'U napadu je šest ljudi poginulo'
Foto: Reuters

Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine objavio je da je meta napada, izvedenog britanskim krstarećim projektilima Storm Shadow, bila tvornica mikroelektronike "Kremniy El"

Admiral

Ukrajinske snage izvele su raketni napad na ruski grad Brjansk, smješten stotinjak kilometara od granice, a cilj je bila jedna od ključnih tvornica ruske vojne industrije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je operaciju, nazvavši je "potpuno opravdanim odgovorom agresoru", dok su ruski dužnosnici izvijestili o civilnim žrtvama i napad prozvali terorističkim činom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ukrajinski napad na Brjansk 00:26
Ukrajinski napad na Brjansk | Video: 24sata/Reuters

Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine objavio je da je meta napada, izvedenog britanskim krstarećim projektilima Storm Shadow, bila tvornica mikroelektronike "Kremniy El". Riječ je o jednom od najvećih ruskih proizvođača poluvodiča i integriranih krugova, komponenti koje predstavljaju "mozak" i "živčani sustav" modernih ruskih oružanih sustava. Proizvodi ove tvornice ugrađuju se u sustave navođenja za rakete Iskander, krstareće rakete Kalibr te protuzračne sustave Pancir i S-400. Prema ukrajinskim vojnim izvorima, postrojenju je nanesena "značajna šteta", čime je ozbiljno narušen lanac opskrbe za proizvodnju ruskog visokopreciznog oružja.

Kijev: To je odgovor na ruske udare

Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je napad tijekom razgovora s novinarima, istaknuvši da ga je o uspješnoj operaciji izvijestio vrhovni zapovjednik Oleksandr Sirski.

ZLATNA PARAOLIMPIJKA VIDEO Ruska himna prvi put na zimskim olimpijskim borilištima još od Igara u Sočiju 2014.
VIDEO Ruska himna prvi put na zimskim olimpijskim borilištima još od Igara u Sočiju 2014.

​- Naši vojnici pogodili su jednu od ključnih ruskih vojnih tvornica u Brjansku. Ta tvornica proizvodila je elektroniku i komponente za ruske projektile. Upravo one kojima gađaju naše gradove - poručio je Zelenski.

S druge strane, guverner Brjanske oblasti Aleksandar Bogomaz napad je nazvao "nehumanim terorističkim činom". Prema , u udaru je poginulo šest civila, a najmanje 37 osoba je ozlijeđeno. Svi ozlijeđeni prevezeni su u regionalnu bolnicu gdje im je pružena liječnička pomoć. Ruski izvori navode da se napad dogodio tijekom smjene radnika, što je pridonijelo broju žrtava. Ukrajina nije službeno komentirala navode o civilnim žrtvama.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Zelenski i premijer Nizozemske dogovaraju proizvodnju oružja
NUDE ISKUSTVO

Zelenski i premijer Nizozemske dogovaraju proizvodnju oružja

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Kijevu je razgovarao s nizozemskim premijerom Robom Jettenom o zajedničkoj proizvodnji oružja i ulaganjima
Orban poručio Zelenskom: 'Nemoj ucjenjivati, pusti naftu'
VIDEOPORUKA

Orban poručio Zelenskom: 'Nemoj ucjenjivati, pusti naftu'

Mađarski premijer otvoreno je napao ukrajinskog predsjednika zbog prijetnji i blokade pošiljki nafte, tražeći kraj ucjena i poštovanje za Mađarsku.
Rusija napala Ukrajinu s 480 dronova i 29 projektila: U Harkivu umrlo sedam ljudi
MEĐU POGINULIMA I DJECA

Rusija napala Ukrajinu s 480 dronova i 29 projektila: U Harkivu umrlo sedam ljudi

Ruski balistički projektil pogodio je stambenu zgradu u Harkivu. Ukrajina tvrdi da je oborila većinu dronova i projektila, ali napadi su oštetili energetsku i željezničku infrastrukturu u više regija.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026