VIDEO Ukrajinci raketirali ruski grad uz granicu, oni tvrde: 'U napadu je šest ljudi poginulo'
Ukrajinske snage izvele su raketni napad na ruski grad Brjansk, smješten stotinjak kilometara od granice, a cilj je bila jedna od ključnih tvornica ruske vojne industrije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je operaciju, nazvavši je "potpuno opravdanim odgovorom agresoru", dok su ruski dužnosnici izvijestili o civilnim žrtvama i napad prozvali terorističkim činom.
Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine objavio je da je meta napada, izvedenog britanskim krstarećim projektilima Storm Shadow, bila tvornica mikroelektronike "Kremniy El". Riječ je o jednom od najvećih ruskih proizvođača poluvodiča i integriranih krugova, komponenti koje predstavljaju "mozak" i "živčani sustav" modernih ruskih oružanih sustava. Proizvodi ove tvornice ugrađuju se u sustave navođenja za rakete Iskander, krstareće rakete Kalibr te protuzračne sustave Pancir i S-400. Prema ukrajinskim vojnim izvorima, postrojenju je nanesena "značajna šteta", čime je ozbiljno narušen lanac opskrbe za proizvodnju ruskog visokopreciznog oružja.
Kijev: To je odgovor na ruske udare
Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je napad tijekom razgovora s novinarima, istaknuvši da ga je o uspješnoj operaciji izvijestio vrhovni zapovjednik Oleksandr Sirski.
- Naši vojnici pogodili su jednu od ključnih ruskih vojnih tvornica u Brjansku. Ta tvornica proizvodila je elektroniku i komponente za ruske projektile. Upravo one kojima gađaju naše gradove - poručio je Zelenski.
S druge strane, guverner Brjanske oblasti Aleksandar Bogomaz napad je nazvao "nehumanim terorističkim činom". Prema , u udaru je poginulo šest civila, a najmanje 37 osoba je ozlijeđeno. Svi ozlijeđeni prevezeni su u regionalnu bolnicu gdje im je pružena liječnička pomoć. Ruski izvori navode da se napad dogodio tijekom smjene radnika, što je pridonijelo broju žrtava. Ukrajina nije službeno komentirala navode o civilnim žrtvama.
