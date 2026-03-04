AMERIKA U ŠOKU Sin (16) urlao na mamu pred svima: 'Spavala si s mojim najboljim prijateljem'

Kad se u malom mjestu DeRidderu u Louisiani proširila priča da je gradonačelnica Misty Roberts imala spolni odnos sa šesnaestogodišnjim dječakom na kućnoj zabavi, slučaj je u kratkom roku prerastao lokalne tračeve i postao sudska drama s porukama, fotografijama, optužbama za prikrivanje i žestokim napadima obrane na istragu. Amerika je u šoku nakon detalja koji su otkriveni na suđenju 42-godišnjoj bivšoj gradonačelnici koja se na suđenju izjasnila da nije kriva. No sud ju je proglasio krivom, a presudu će saznati 17. travnja. Prijeti joj kazna od 7 do 10 godina zatvora uz obvezu upisa u registar seksualnih prijestupnika.

Šokantni detalji

Tužiteljstvo je pred porotu složilo sliku noćne zabave u kući Roberts, gdje su tinejdžeri pili alkohol, kupali se i družili oko bazena. Više svjedoka govorilo je o alkoholu dostupnom djeci i o Roberts koja je, po njihovim riječima, bila vidno pijana. U toj atmosferi, prema iskazima, Roberts i šesnaestogodišnjak najprije su se zbližili uz bazen, a zatim otišli na kat, u prostoriju koja se u postupku često spominjala kao “bonus room” ili igraonica.

Ključan dio tužiteljske priče bili su tragovi na mobitelima: fotografije snimljene te večeri, poruke i digitalni materijali koje su istražitelji vadili iz više uređaja. Državni forenzičar potvrdio je autentičnost fotografije koju je tužiteljstvo opisivalo kao “razvratnu”, navodeći da svi podaci upućuju na koordinate kuće Roberts.

Šokantno je bilo i svjedočenje jednog tinejdžera o tome kako je sin bivše gradonačelnice pred svima urlao: 'Spavala si mi s najboljim prijateljem!'.

Kako su opisali svjedoci, Roberts i maloljetnik završili su u sobi, a drugi su ih gledali kroz prozor | Foto: twitter

Poruka 'laži do smrti' šokirala sve

Peti dan suđenja otvorio je najosjetljiviju temu: što se događalo nakon zabave i jesu li odrasli pokušali zaustaviti da priča ode policiji. Upravo tog dana sud je slušao iskaz Jill Weaver, dugogodišnje prijateljice Roberts, a poroti su prikazane i poruke u kojima Weaver sinu piše “lie till you die”, što je tužiteljstvo tumačilo kao poziv da se šuti i laže o onome što su djeca vidjela.

Weaver je priznala da je vjerojatno govorila tinejdžerima da ne pričaju o incidentu i da je s Roberts razgovarala o tome kako “držati policiju podalje”, kako je to formulirano u sudnici.

Izvještaj s tog dana detaljno je prenio lokalni KPLC u tekstu o njezinu svjedočenju.

Weaver je opisala noć kao situaciju koja je “izmakla kontroli”, s vikanjem i prepirkama oko mobitela i navodnog snimanja. U jednom trenutku, prema njezinu iskazu, Roberts je optuživala mladiće da imaju video, tražila telefone i govorila da je netko “ima dokaz”.

Tog istog dana porota je čula i iskaz tinejdžera iz društva koji je tvrdio da je vidio intimno ponašanje, uključujući i prizor kroz pukotinu na prozoru. Obrana je na tom mjestu pojačala tempo, upirući prstom u proturječja među dječjim iskazima: tko je bio na stepenicama, tko vani, tko u sobi, tko je uopće imao mobitel podignut prema prozoru.

Tadašnja gradonačelnika optužena je da je na kućnoj zabavi imala seksualni odnos sa šesnaestogodišnjakom, prijateljem vlastitog sina, dok su u kući bili brojni maloljetnici. | Foto: twitter

Svjedočenje bivšeg muža

Najveći udarac za obranu tog dana došao je kroz svjedočenje bivšeg supruga Duncana Clantona.

On je poroti rekao da mu je Roberts priznala spolni odnos s maloljetnikom i da su ih djeca zatekla, a zatim ga, kako tvrdi, zamolila da umjesto nje ispita “teren” kod obitelji dječaka.

​- Rekla mi je da je imala seks s njim i da su ih klinci uhvatili - svjedočio je Clanton.

U sudnici su se pojavile i poruke između Clantona i Roberts, uključujući one u kojima on sugerira da bi, ako ga netko na sastanku gradskog vijeća pita, “negirao što se dogodilo”, te one u kojima ona izravno traži da se incident poriče. Clanton je tvrdio da nije htio lagati, ali da je pokušavao izbjeći razgovore i eskalaciju u gradu koji, kako se više puta čulo, “sve zna prije policije”.

Obrana je krenula boksački, pokušavajući Clantona prikazati pristranim zbog spora oko skrbništva i zbog mjera koje su Roberts nakon uhićenja ograničavale viđanje djece. U igru je ušla i priča o sutkinji koja je ranije morala otići iz postupka zbog neprihvatljivih kontakata i sukoba uloga, što je već ranije otvorilo pitanje povjerenja u nepristranost cijelog procesa.

Propusti, mobiteli i pitanje nadzorne kamere

Kasniji dani suđenja dali su obrani materijal za napad na policijski posao. Odvjetnici su naglašavali da istražitelji nisu fotografirali raspored kuće kako bi provjerili je li uopće moguće vidjeti u prostoriju “s tla kroz pukotinu”, niti su pokušali doći do potencijalnih snimki nadzora, iako je na telefonu Roberts pronađena aplikacija povezana s kamerama.

Glavna istražiteljica, koja radi u jedinici za posebne žrtve, potvrdila je da bi takve fotografije i snimke bile korisne, ali je navela da je u istragu ušla sedam do deset dana nakon događaja i pretpostavila da je video do tada izbrisan.

Tužiteljstvo je dokazalo da je nakon zabave Misty Roberts dostavom naručila plilu za dan poslije zbog straha od trudnoće. Porota je nakon manje od sat vremena vijećanja, Roberts proglasila krivom. Presudu će čekati na slobodi ako plati 100.000 dolara jamčevine.

