Amerikanci će poslati još tisuće marinaca prema Bliskom istoku

Američka vojska raspoređuje tisuće dodatnih marinaca i mornara na Bliski istok, rekla su tri američka dužnosnika za Reuters u petak. Slanje broda USS Boxer, zajedno s njegovom ekspedicijskom jedinicom marinaca i pratećim ratnim brodom, dolazi u trenutku kada je Reuters izvijestio da administracija predsjednika Donalda Trumpa razmatra raspoređivanje tisuća američkih vojnika kako bi pojačala svoju operaciju na Bliskom istoku.

Trump je u četvrtak novinarima rekao da ne šalje postrojbe "nikamo", ali i da im to, čak i da planira, ne bi rekao.

Izvori, koji su željeli ostati anonimni, nisu precizirali koja će biti točna uloga dodatnih snaga.

Ipak, jedan od dužnosnika rekao je da postrojbe kreću sa zapadne obale Sjedinjenih Država otprilike tri tjedna prije planiranog roka.

Bijela kuća i Pentagon nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentarom.