Obavijesti

News

Komentari 2
WITKOFF O SASTANKU

Amerikanci i Rusi se sastali na Floridi i raspravili 'razne teme'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Amerikanci i Rusi se sastali na Floridi i raspravili 'razne teme'
Foto: Kevin Lamarque

Sastanak se održao nakon što su Sjedinjene Države ovog tjedna nagovijestile ublažavanje sankcija ruskoj nafti, koje su uvedene zbog invazije Moskve na Ukrajinu 2022. godine, kako bi se ublažio rast cijena energenata zbog rata na Bliskom istoku.

Ruska i američka delegacija sastale su se u srijedu na Floridi na prvim razgovorima od početka američko-izraelskog rata protiv Irana, a posebni američki izaslanik Steve Witkoff rekao je da su timovi razgovarali o "raznim temama" i složili se da će ostati u kontaktu.

"Timovi su raspravljali o raznim temama i odlučili ostati u kontaktu", objavio je Witkoff na X-u nakon sastanka s Kirilom Dmitrijevim, posebnim izaslanikom ruskog predsjednika Vladimira Putina. 

Sastanak se održao nakon što su Sjedinjene Države ovog tjedna nagovijestile ublažavanje sankcija ruskoj nafti, koje su uvedene zbog invazije Moskve na Ukrajinu 2022. godine, kako bi se ublažio rast cijena energenata zbog rata na Bliskom istoku.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je ovog tjedna, nakon što je u ponedjeljak telefonski razgovarao s Putinom, da je ruski predsjednik izrazio želju da bude "koristan" u rješavanju sukoba na Bliskom istoku. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Iran planira napad na SAD?! Izrael raketira Bejrut, prijete vlastima: 'Utišajte Hezbolah!'
IZ MINUTE U MINUTU

Iran planira napad na SAD?! Izrael raketira Bejrut, prijete vlastima: 'Utišajte Hezbolah!'

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da pokreće „najintenzivniju i najtežu operaciju“ od početka sukoba
Stiže velika promjena, posvuda kiša. Evo što nas čeka za vikend
KRAJ UŽIVANJU NA SUNCU

Stiže velika promjena, posvuda kiša. Evo što nas čeka za vikend

Mjestimice se očekuje kiša ili pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. U prvom dijelu dana oborina će biti češća na Jadranu
Odgađa se rušenje Vjesnika!
NOVI PROBLEMI

Odgađa se rušenje Vjesnika!

Tvrtka EURCO počela je s pripremama za uklanjanje zgrade, ali naišli su na problem zvan azbest. Rok za završetak radova je 19. svibnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026