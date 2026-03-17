Zadrani u šoku: 'Na Googleu su nam promijenili ime ulice u 'Ku**inu od ceste! Žalili smo se'
Ulicu Viktora Vide u Zadru na internetu se može pronaći pod nazivom Kur*ina od ceste. Netko joj je promijenio ime. Mještani se smiju: ‘Ulica je stvarno bila loša...’
Svako jutro gospođa Tomica pije kavu u svom dvorištu, na početku zadarske Ulice Viktora Vide. Otkad je napravila kuću, ima više od dvadeset godina, ime ulice nazvane po hrvatskom pjesniku nije se mijenjalo, ali je netko početkom veljače na Google kartama tu ulicu označio imenom - Kur*ina od ceste. I zaista pri pretraživanju na najpoznatijoj internetskoj tražilici, ona izbacuje taj vulgarni natpis za ovu ulicu.