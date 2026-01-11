Amerikanci koristili misteriozno oružje u Venezueli?! 'Vojnici su krvarili iz nosa, bilo je užasno'

Dramatično svjedočanstvo venezuelanskog vojnika, koje je na društvenoj mreži X podijelila i glasnogovornica Bijele kuće, opisuje navodnu upotrebu moćnog i dosad neviđenog američkog oružja tijekom odvažne akcije uhićenja predsjednika Nicolása Madura. Prema njegovim riječima, američke snage koristile su tehnologiju koja je venezuelanske vojnike bacila na koljena, uzrokujući im krvarenje iz nosa i povraćanje krvi, te ih ostavila potpuno paraliziranima, piše New York Post.

Izvještaj, koji je prvotno prenio New York Post opisuje munjevitu operaciju izvedenu trećeg siječnja, u kojoj je mala skupina američkih specijalaca navodno neutralizirala stotine vojnika bez ijednog vlastitog gubitka.

Iako Bijela kuća nije službeno potvrdila autentičnost svjedočanstva, činjenica da ga je glasnogovornica Karoline Leavitt podijelila uz komentar "Prestanite s onim što radite i pročitajte ovo..." izazvala je lavinu reakcija i nagađanja o novoj eri američkog ratovanja.

Nije bila bitka, bio je pokolj

Prema riječima neimenovanog vojnika, koji je bio dio Madurova osiguranja, napad je započeo potpunim tehnološkim kolapsom obrambenih sustava.

​- Bili smo na straži, no odjednom su nam se svi radarski sustavi ugasili bez ikakvog objašnjenja. Sljedeće što smo vidjeli bili su dronovi, mnoštvo dronova, kako lete iznad naših položaja. Nismo znali kako reagirati - prisjetio se.

Nedugo zatim, pojavilo se, kako tvrdi, "jedva osam" helikoptera iz kojih se iskrcalo samo dvadesetak američkih vojnika. Unatoč ogromnoj brojčanoj nadmoći venezuelanskih snaga, ishod je bio odlučen u nekoliko trenutaka. Vojnik opisuje američke trupe kao "tehnološki iznimno napredne", s opremom kakvu nikada prije nije vidio.

​- Bili smo stotine, ali nismo imali nikakve šanse. Pucali su s takvom preciznošću i brzinom da se činilo kao da svaki vojnik ispaljuje tristo metaka u minuti - kazao je, opisujući sukob ne kao bitku, već kao "pokolj".

Intenzivan zvučni val

Ključni trenutak, koji ga i danas proganja, dogodio se kada su američke snage aktivirale svoje misteriozno oružje.

​- U jednom su trenutku nešto lansirali; ne znam kako to opisati. Bilo je poput vrlo intenzivnog zvučnog vala. Odjednom sam osjetio kao da mi glava eksplodira iznutra - opisao je stravično iskustvo.

Učinci su bili trenutačni i zastrašujući.

​- Svi smo počeli krvariti iz nosa. Neki su povraćali krv. Pali smo na tlo, nesposobni se pomaknuti. Nismo mogli ni ustati nakon tog zvučnog oružja, ili što god da je bilo - rekao je.

Ministarstvo unutarnjih poslova Venezuele potvrdilo je da je u operaciji ubijeno oko sto pripadnika njihovih snaga sigurnosti. Ostaje nejasno jesu li neke od tih smrti izravno uzrokovane navodnim oružjem. Svjedok tvrdi da su američke snage, njih dvadeset, bez ijedne žrtve "pobile stotine nas".

Bijela kuća šuti

Dok službeni Washington još nije komentirao navode o vrsti korištenog oružja, bivši izvor iz američke obavještajne zajednice rekao je za New York Post da opisani simptomi odgovaraju djelovanju oružja usmjerene energije (directed energy weapons). Riječ je o sustavima koji koriste fokusiranu energiju, poput mikrovalova ili laserskih zraka, kako bi neutralizirali mete.

​- Takvi sustavi mogu uzrokovati krvarenje, bol, osjećaj pečenja i nemogućnost funkcioniranja. Vojska posjeduje razne verzije takvih oružja već desetljećima - rekao je izvor.

Svjedočanstvo venezuelanskog vojnika završava mračnim upozorenjem upućenim bilo kome tko razmišlja o sukobu sa Sjedinjenim Državama. Tvrdi da je akcija već poslala snažnu poruku diljem Latinske Amerike, posebno nakon što je predsjednik Donald Trump nedavno upozorio da je i Meksiko "na popisu".

​- Šaljem upozorenje svima koji misle da se mogu boriti protiv Sjedinjenih Država. Nemaju pojma za što su sve sposobni. Nakon onoga što sam vidio, nikada više ne želim biti na suprotnoj strani. S njima se ne treba kačiti - zaključio je.

