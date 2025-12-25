Obavijesti

FBI je pronašao milijun novih dokumenata o pedofilu Epsteinu

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Department of Justice

Američki državni odvjetnik za Južni okrug New Yorka i FBI obavijestili su Ministarstvo pravosuđa da su otkrili više od milijun dokumenata potencijalno povezanih sa slučajem Jeffreyja Epsteina, objelodanilo je Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država.

Ministarstvo pravosuđa primilo je te dokumente od SDNY-a i FBI-a kako bi ih pregledalo radi objavljivanja, u skladu sa Zakonom o transparentnosti dosjea Epstein, postojećim zakonima i sudskim nalozima.

 - Naši odvjetnici rade danonoćno kako bi pregledali i napravili zakonski propisane redakcije radi zaštite žrtava, a dokumente ćemo objaviti što je prije moguće. Zbog velike količine materijala, ovaj proces može potrajati još nekoliko tjedana. Ministarstvo će se i dalje u potpunosti pridržavati saveznog zakona i naredbe predsjednika Trumpa o objavi dosjea - objavili su iz ministarstva.

Ministarstvo je već objavilo cijelu nisku dokumenata, ali oporba je kritizirala redakcija koje su zaštitile Epsteinove suradnike, dok su drugi bili ogorčeni zbog nedovoljno redigiranih materijala koji su otkrili privatne informacije o žrtvama.

Epstein kriza je svojedobno uzdrmala MAGA pokret te stvorila razdor među Trumpovim pristašama, jedni su branili predsjednika dok je drugi dio smatrao da bivši Epsteinov prijatelj namjerno ne želi deklasificirati dokumente.

