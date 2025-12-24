Obavijesti

Vlasnik kuće iz Sesveta na koju je bačena bomba: 'Na terasi je 200 gelera, djeca su bila u kući'

Vlasnik kuće iz Sesveta na koju je bačena bomba: 'Na terasi je 200 gelera, djeca su bila u kući'
Sesvetski Kraljevec: Nepoznati počinitelj bacio eksplozivnu napravu na terasu obiteljske kuće | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Policija je pronašla osigurače i kočnicu od ručne bombe. Vjerujem da će utvrditi tko je to napravio, rekao nam je vlasnik kuće na koju je bačena bomba...

Normalno da nas je strah, sad ne znamo što će nas dočekati kada otvorimo vrata, ispričao je za 24sata vlasnik kuće u Sesvetama, gdje je sinoć bačena bomba. 

Podsjetimo, zagrebačka policija je sinoć oko 22 sata zaprimila dojavu da je u Cerskoj ulici za sada nepoznati počinitelj na terasu obiteljske kuće bacio eksplozivnu napravu.

- Uslijed eksplozije oštećena je obiteljska kuća u vlasništvu 52-godišnjakinje, koja se u trenutku eksplozije nalazila unutar kuće zajedno s ostalim članovima obitelji - rekla je policija. 

Vlasnik kuće ispričao nam je kako su u trenutku eksplozije u kući bili njegova mama, dvije sestre i četvero djece. 

Sesvetski Kraljevec: Nepoznati počinitelj bacio eksplozivnu napravu na terasu obiteljske kuće
Sesvetski Kraljevec: Nepoznati počinitelj bacio eksplozivnu napravu na terasu obiteljske kuće | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Malo prije 22 sata su čuli eksploziju. Kada su izašli na terasu, vidjeli su bombu - rekao nam je. 

Dodaje kako su odmah pozvali policiju. 

- Na terasi je više od 200 gelera, sve je popucalo. Istražitelji će otkriti tko je to napravio. Mogu samo reći da s nikim od susjeda nismo u svađi - rekao nam je. 

Sesvetski Kraljevec: Nepoznati počinitelj bacio eksplozivnu napravu na terasu obiteljske kuće
Sesvetski Kraljevec: Nepoznati počinitelj bacio eksplozivnu napravu na terasu obiteljske kuće | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Također je dodao i kako su inspektori izuzeli dokaze, koje su pronašli. 

- Policija je pronašla osigurače i kočnicu od ručne bombe. Vjerujem da će utvrditi tko je to napravio - ispričao nam je. 

