Vlasnik kuće iz Sesveta na koju je bačena bomba: 'Na terasi je 200 gelera, djeca su bila u kući'

Normalno da nas je strah, sad ne znamo što će nas dočekati kada otvorimo vrata, ispričao je za 24sata vlasnik kuće u Sesvetama, gdje je sinoć bačena bomba.

Podsjetimo, zagrebačka policija je sinoć oko 22 sata zaprimila dojavu da je u Cerskoj ulici za sada nepoznati počinitelj na terasu obiteljske kuće bacio eksplozivnu napravu.

- Uslijed eksplozije oštećena je obiteljska kuća u vlasništvu 52-godišnjakinje, koja se u trenutku eksplozije nalazila unutar kuće zajedno s ostalim članovima obitelji - rekla je policija.

Vlasnik kuće ispričao nam je kako su u trenutku eksplozije u kući bili njegova mama, dvije sestre i četvero djece.

Sesvetski Kraljevec: Nepoznati počinitelj bacio eksplozivnu napravu na terasu obiteljske kuće | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Malo prije 22 sata su čuli eksploziju. Kada su izašli na terasu, vidjeli su bombu - rekao nam je.

Dodaje kako su odmah pozvali policiju.

- Na terasi je više od 200 gelera, sve je popucalo. Istražitelji će otkriti tko je to napravio. Mogu samo reći da s nikim od susjeda nismo u svađi - rekao nam je.

Također je dodao i kako su inspektori izuzeli dokaze, koje su pronašli.

- Policija je pronašla osigurače i kočnicu od ručne bombe. Vjerujem da će utvrditi tko je to napravio - ispričao nam je.