Amerikanci od Irana traže da se javno obvežu na slobodnu plovidbu Hormuškim tjesnacem

Sjedinjene Države zahtijevaju da se Iran u subotu javno obveže na slobodnu i sigurnu plovidbu Hormuškim tjesnacem, izvijestili su američki mediji.

- Trumpova administracija zahtijeva da Iran u subotu izda javnu objavu kojom potvrđuje da je Hormuški tjesnac otvoren i da se obvezuje da će prestati pucati na komercijalne brodove - rekli su u petak na brifingu novinarima američki dužnosnici, izvješćuju Axios i Wall Street Journal.

U izvještajima stoji da su zahtjevi dostavljeni Iranu izravno i putem posrednika.

U početku je bilo nejasno s kakvim bi se posljedicama iransko vodstvo moglo suočiti ne ispuni li zahtjev. Posljednjih dana SAD je napao ciljeve u Iranu, opravdavajući napade tako što je ukazao na napade na trgovačke brodove.

Američki predsjednik Trump u petak je potvrdio kraj primirja u iranskom ratu, no istodobno je ostavio vrata otvorenima za razgovore. Napisao je da je Teheran zatražio nastavak razgovora i da su Sjedinjene Države pristale. Riječ "razgovori" napisao je u navodnicima.

Iran je osporio Trumpovo tumačenje, rekavši da nije tražio razgovore sa SAD-om, ali je pristao primiti katarskog posrednika, izvijestila je državna televizija. Katarski pregovarači sastali su se u petak s dužnosnicima u Iranu kako bi deeskalirali napetosti i razgovarali o Hormuškom tjesnacu, rekla je za Reuters osoba upoznata sa situacijom.

Obnovljeni napadi na Bliskom istoku

Situacija na Bliskom istoku nedavno je ponovno eskalirala, premda su zaraćene strane - Iran i SAD već bile dogovorile okvirni sporazum za detaljnije pregovore o okončanju rata.

Na snazi je od travnja i primirje, no dosad je više puta prekršeno.

Kao odgovor na napade na tankere u Hormuškom tjesnacu američka vojska više je puta bombardirala ciljeve u Iranu, a SAD je ponovno uveo i sankcije na iransku naftu.