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Banožić razvlači suđenje, tuži svjedoke i obilazi Međugorje: Što vas briga jesam li bio tamo?

Piše 24sata,
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Banožić razvlači suđenje, tuži svjedoke i obilazi Međugorje: Što vas briga jesam li bio tamo?
Foto: Čitatelj 24sata
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Primijetili su ga naši prijatelji, bio je na misi u centralnoj crkvi u Međugorju sa ženom, djecom i odvjetnicom, govori nam čitateljica. Pokušali smo to provjeriti s bivšim ministrom, ali nije baš bilo uspješno

Mario Banožić, bivši  HDZ-ov ministar obrane kojem se sudi za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom, bio je jučer na večernjoj misi u Međugorju. Kako nam javlja naša čitateljica koja nam je poslala fotografiju, stajao je među okupljenim hodočasnicima.

- Primijetili su ga naši prijatelji, bio je na misi u centralnoj crkvi u Međugorju sa ženom, djecom i odvjetnicomm- govori nam čitateljica.

Foto: Čitatelj 24sata

Informaciju smo pokušali provjeriti i kod samog Marija Banožića koji nam je kratko rekao:

- Što to vas briga jesam li ja bio u Međugorju ili nisam? Zar nije to malo previše? Hvala vam lijepa - rekao je i poklopio.

Prošlo je više od dvije godine otkako je bivši ministar obrane Mario Banožić izazvao prometnu nesreću u kojoj je poginuo Goran Šarić, otac dvoje djece. U tom periodu razišao se s odvjetnicom, tužio djelatnika policije, tužio je i svjedoka nesreće, tražio razna izuzeća i na sve načine odugovlačio cijeli proces. Sad su se, nakon više od dvije godine, na sudu pojavili novi svjedoci obrane koji tvrde da na mjestu nesreće nije bio kamiona. Upravo je vozač kamiona Mirko Đalić jedan od ključnih svjedoka tužiteljstva, koji je svjedočio da ga je Banožić krenuo obilaziti nakon čega se sudario s Goranom Šarićem koji je dolazio iz suprotnog smjera.

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