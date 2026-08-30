Amerikanci opet napali Iran

Američke snage izvele su nove napade na iranske raketne lansere u blizini Hormuškog tjesnaca, čime je nakon mjesec dana zatišja ponovno došlo do izravne vojne akcije između Washingtona i Teherana. Prema američkom dužnosniku, iranske snage Revolucionarne garde pripremale su lansiranje raketa i postavljanje pomorskih mina u strateškom tjesnacu, prenosi AP. Američka vojska prošlog je tjedna završila čišćenje međunarodnih plovnih ruta od mina.

Iranski mediji izvijestili su o eksplozijama u blizini otoka Laraka. Iranska Revolucionarna garda potvrdila je da je u napadu bilo poginulih i ranjenih te zaprijetila da će napad "rezultirati kaznom za agresora".

Napad dolazi samo nekoliko dana nakon što je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa najavila da će se umjesto vojne akcije više oslanjati na ekonomski pritisak i sankcije kako bi prisilila Teheran na dogovor.

Hormuški tjesnac pritom ostaje jedno od ključnih žarišta sukoba. Kroz njega je u mirnodopsko vrijeme prolazila otprilike petina svjetske trgovine naftom, no promet je sada znatno smanjen. Američka strana tvrdi da je tjesnac otvoren, ali broj brodova koji njime prolaze višestruko je manji nego prije rata.

Dodatnu zabrinutost izazvao je i incident u subotu, kada je nepoznati projektil pogodio tanker sjeverno od Khasaba u Omanu. Prema britanskoj pomorskoj službi, u incidentu nije bilo žrtava niti je zabilježeno onečišćenje mora.

Nova američka akcija pokazuje da, unatoč najavama o prelasku na ekonomski pritisak, vojni sukob SAD-a i Irana i dalje nije završen.