Obavijesti

News

Komentari 1
UNATOČ SANKCIJAMA

Amerikanci produljili licencu JANAF-u za suradnju s NIS-om

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Amerikanci produljili licencu JANAF-u za suradnju s NIS-om
Foto: Janaf
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

JANAF je uz pomoć Vlade i američkih odvjetnika dobio OFAC-ovu licencu do 30. rujna, pa suradnja s NIS-om ide dalje unatoč sankcijama

Uprava JANAF-a izvijestila je u subotu kako je u suradnji s Vladom Republike Hrvatske te uz pravnu pomoć svojih američkih odvjetnika JANAF od američke agencije OFAC dobio produljenje licence do 30. rujna, kojom se osigurava kontinuitet suradnje te provedba ugovornih obveza prema kompaniji NIS.

Iz JANAF-a su poručili kako dobivena licenca omogućuje nastavak poslovne suradnje i ispunjavanje ugovornih obveza u skladu sa sankcijskim režimom i važećim regulatornim okvirom. 

nastavlja rasti Janaf povećao dobit: U šest mjeseci zaradili 28 mil. eura
Janaf povećao dobit: U šest mjeseci zaradili 28 mil. eura

Uprava ističe kako JANAF i dalje ostaje usmjeren na sigurnost opskrbe i stabilnost energetskog sustava ovog dijela Europe, potvrđujući svoju ulogu pouzdanog partnera i operatora strateške energetske infrastrukture.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Luka (38) došao na hitnu u Čakovcu. Pregledali su ga i poslali u čekaonicu. Umro je
DRAMA U BOLNICI

Luka (38) došao na hitnu u Čakovcu. Pregledali su ga i poslali u čekaonicu. Umro je

Moj sin Luka imao je bolove u prsima i tlak 200, da sam ja liječnik ozbiljno bi ga shvatio, kaže njegov utučeni otac Stjepan.
Država ne može naplatiti ništa od Šinceka! Imovina im nije blokirana, tvrtke su u stečaju
KRIVCI ZA TROVANJE LIKE

Država ne može naplatiti ništa od Šinceka! Imovina im nije blokirana, tvrtke su u stečaju

Uskok nije blokirao stan i račune Monike i Josipa Šinceka pa čekaju optužnicu uživajući u životu. 'On živi kao da se ništa ne događa, jede i pije po restoranima i kafićima, nedavno je zamijenio Mercedes Audijem A8'
Finska objavila crni scenarij: Ovako bi Rusija mogla napasti Europu, evo koje su prve mete
RADILI ISTRAŽIVANJA

Finska objavila crni scenarij: Ovako bi Rusija mogla napasti Europu, evo koje su prve mete

Finski istraživači upozoravaju da bi Rusija do 2040. mogla postati još agresivniji akter nego danas. U jednom od najtežih scenarija Moskva koristi povlačenje američkih snaga iz Europe i pokreće veliki rat protiv članica NATO-a

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026