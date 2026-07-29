Janaf povećao dobit: U šest mjeseci zaradili 28 mil. eura

Kako se navodi u financijskom izvješću, Janaf je u tom razdoblju ostvario ukupni prihod od 74,3 milijuna eura, što je 7,6 posto više nego u istom razdoblju lani. Prihodi od temeljne djelatnosti, transporta nafte i skladištenja nafte i naftnih derivata, dosegnuli su 70 milijuna eura. Poslovanjem s inozemnim kupcima ostvareno je gotovo 74 posto prihoda od temeljne djelatnosti, u visini od 52 milijuna eura, dok je na domaćem tržištu ostvareno 18 milijuna eura prihoda od temeljne djelatnosti Društva.

Pokazatelji poslovanja, navodi se, ostaju iznad hrvatskog gospodarskog prosjeka, što Janafu omogućuje daljnja ulaganja u diverzifikaciju poslovnih aktivnosti i provedbu strateške transformacije u integriranu energetsku kompaniju.

Uprava, prevođena predsjednikom Stjepanom Adanićem te članovima Vladislavom Veselicom i Ivanom Barbarićem, ističe da ostvareni poslovni rezultati potvrđuju stabilnost i otpornost poslovanja u razdoblju obilježenom složenim geopolitičkim odnosima i promjenjivim okolnostima na energetskom tržištu.

"Takvi rezultati potvrđuju uspješnost provedbe naše poslovne strategije te nam omogućuju da nastavimo ulagati u razvojne projekte koji će dugoročno dodatno ojačati konkurentnost i otpornost društva. Uz ulaganje u proširenje skladišnih kapaciteta, nastavljamo diverzificirati poslovanje razvojem projekata u području obnovljivih izvora energije te jačati međunarodnu prisutnost kroz projekt istraživanja ugljikovodika u Kazahstanu“, ističe Uprava.