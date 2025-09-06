Obavijesti

News

SUKOB OKO TRGOVINSKOG SPORAZUMA

Amerikanci tijekom racije uhitili stotine Južnokorejaca, LG svoje zaposlenike vraća iz SAD-a

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: JIM BOURG/ilustracija

Ministar vanjskih poslova Cho Hyun rekao je da je vlada osnovala tim za odgovor na uhićenje više od 300 Korejaca u četvrtak u pogonu u južnoj državi Georgiji

Južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung naredio je u subotu sveobuhvatne napore kako bi se odgovorilo na uhićenja stotina građana te zemlje u američkoj imigracijskoj raciji u tvornici automobilskih baterija Hyundai Motor.

Ministar vanjskih poslova Cho Hyun rekao je da je vlada osnovala tim za odgovor na uhićenje više od 300 Korejaca u četvrtak u pogonu u južnoj državi Georgiji te da bi mogao otići u Washington kako bi se sastao s dužnosnicima ako bude potrebno.

- Duboko sam zabrinut. Osjećam veliku odgovornost za uhićenja naših građana - rekao je Cho na hitnom sastanku vlade.

Uhićenje oko 475 radnika u tvornici u blizini Savannaha, dio eskalirajućih mjera predsjednika Donalda Trumpa protiv imigranata, najveća je operacija provedbe zakona na jednoj lokaciji u povijesti američkog ministarstva domovinske sigurnosti.

Incident bi mogao pogoršati napetosti između Trumpove administracije i Seula, ključnog azijskog saveznika i investitora u SAD-u. Sukobili su se oko detalja trgovinskog sporazuma koji uključuje 350 milijardi dolara južnokorejskih ulaganja u Sjedinjene Države.

LG Energy Solution, koji surađuje s Hyundaijem, rekao je da je zamolio zaposlenike da se vrate s poslovnih putovanja u SAD, dok je obustavio putovanja u Sjedinjene Države osim sastanaka s kupcima.

LG Energy Solution rekao je da je pritvoreno 47 njegovih zaposlenika i oko 250 ugovornih radnika u tvornici zajedničke tvrtke.

