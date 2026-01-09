Amerikanci u zapljeni još jednog tankera na Karibima: Olina je 3. siječnja isplovila iz Venezuel

Sjedinjene Države u procesu su zapljene tankera Olina u blizini Trinidada, u petoj takvoj zapljeni brodova u posljednjih nekoliko tjedana u sklopu američkih napora za kontrolu izvoza venezuelske nafte, rekla su u petak dva američka dužnosnika.

Tanker Olina, koji je prema javnoj bazi podataka o brodarstvu Equasis lažno plovio pod zastavom Istočnog Timora, prethodno je isplovio iz Venezuele i vratio se u regiju, rekao je izvor iz industrije izravno upoznat sa slučajem.

"AIS (lokacijski) sustav za praćenje broda zadnji put je bio aktivan prije 52 dana u isključivoj ekonomskoj zoni Venezuele, sjeveroistočno od Curaçaa", navela je u odvojenom priopćenju britanska tvrtka za upravljanje pomorskim rizicima Vanguard.

"Zapljena je uslijedila nakon dugotrajne potjere za tankerima povezanima sa sankcioniranim venezuelskim pošiljkama nafte u regiji", dodaje se.

Brod Olina natovaren naftom napustio je prošli tjedan Venezuelu kao dio flotile nedugo nakon što su Sjedinjene Države 3. siječnja otele venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura.

Brod se vraćao natovaren u Venezuelu unatoč američkoj blokadi izvoza venezuelske nafte, rekao je izvor iz industrije.

SAD je uveo sankcije tankeru u siječnju prošle godine, kada je nazvan Minerva M, zbog, kako je Washington naveo, pripadnosti takozvanoj floti brodova u sjeni koji plove uz malo propisa ili poznatog osiguranja.