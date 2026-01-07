Obavijesti

IZ 'TAMNE FLOTE'

SAD zaplijenio još jedan tanker!

Piše Ivan Štengl,
Foto: Reuters

Američka obalna straža prati brod prema SAD-u gdje će donijeti odluku o daljnjoj sudbini plovila.

Admiral

U samo par sati Sjedinjene Američke Države zaplijenile su dva naftna tankera. Nakon što su prvo zaplijenili  zaplijenili naftni tanker povezan s Venezuelom nakon višednevne potjere preko Atlantika, sada je 'pao' još jedan, i to u Karipskom moru, prenosi Al Jazeera.

Riječ je o tankeru bez državne pripadnosti iz sankcionirane ‘tamne flote’. Presreli su ga u operaciji u ranim jutarnjim satima.

INCIDENT NA MORU Drama na Atlantiku: Amerikanci su se ukrcali na naftni tanker kojeg prati ruska podmornica
Drama na Atlantiku: Amerikanci su se ukrcali na naftni tanker kojeg prati ruska podmornica

- Presretnuto plovilo, M/T Sophia, djelovalo je u međunarodnim vodama i bilo uključeno u nezakonite aktivnosti u Karipskom moru“, stoji u priopćenju američke vojske - priopćila je vojska. 

Američka obalna straža prati brod prema SAD-u gdje će donijeti odluku o daljnjoj sudbini plovila.

Dva broda koja su SAD zaplijenile i na koja su se ukrcale u ranim jutarnjim satima povezana su s Venezuelom, objavila je ministricea domovinske sigurnosti Kristi Noem.

- U dvije operacije prije zore danas, Obalna straža provela je uzastopno pomno koordinirano ukrcavanje na dva tankera 'flote duhova' - jedan u Sjevernom Atlantskom moru i jedan u međunarodnim vodama u blizini Kariba - objavila je Noem na X-u .

- Oba plovila - motorni tanker Bella I i motorni tanker Sophia - bila su ili posljednji put usidrena u Venezueli ili na putu prema njoj - nastavila je.

