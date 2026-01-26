Amerikanka otela djecu, mislila da stiže smak svijeta: 'Našli su ih u Hrvatskoj, u sirotištu...'

Nevjerojatna priča koja je tjednima potresala američku saveznu državu Utah, a u koju su bile uključene lokalne policijske snage i FBI, dobila je svoj epilog u Hrvatskoj. Četvero maloljetne djece, koje je njihova majka otela i odvela u Europu uvjerena da se bliži "kraj svijeta", pronađeno je na sigurnom, no njihova borba za povratak kući tek počinje. Njihova majka, Elleshia Anne Seymour (35), uhićena je, a djeca su smještena u državni dom za nezbrinutu djecu, gdje čekaju ishod pravne bitke koju njihov otac vodi u stranoj zemlji, piše East Idaho News.

Bijeg potaknut "Božjom porukom"

Saga je započela krajem studenog kada je Elleshia Seymour, majka iz West Jordana u Utahu, nestala sa svoje četvero djece: jedanaestogodišnjim Landonom, osmogodišnjim Levijem, sedmogodišnjom Hazel i trogodišnjim Jacobom. Alarm je upaljen drugog prosinca, nakon što se Elleshia nije pojavila na poslu, a zabrinuta dadilja kontaktirala je oca troje starije djece, Kendalla Seymoura.

Policija je u njezinom domu pronašla otključana vrata i uznemirujuće tragove koji su ukazivali na pomno isplanirani bijeg. Ostavila je poruku u kojoj je tvrdila da je primila "poruku od Boga" koja joj obećava da će do Božića biti u Italiji. Pronađen je i bizaran popis zadataka koji je uključivao upute poput "uništi papirologiju", "uništi fotografije za identifikaciju", "baci mobitel" i "kupi prepaid mobitel". Istraga je brzo otkrila da je majka, navodno krivotvorivši putovnice za djecu, kupila jednosmjerne avionske karte. Nadzorne kamere zračne luke u Salt Lake Cityju snimile su je 30. studenog kako se s djecom ukrcava na let za Hrvatsku s presjedanjem u Amsterdamu.

Njezin bivši suprug Kendall Seymour kasnije je ispričao kako Elleshia ranije nije pokazivala znakove ekstremnih vjerskih uvjerenja.

​- Oboje smo odrasli kao mormoni, ali nikada nije bilo ovakvih uvjerenja o kraju svijeta ili o tome da će Salt Lake City biti uništen - rekao je za američke medije.

Međutim, njezini profili na društvenim mrežama otkrili su drugačiju sliku. U nizu objava upozoravala je na apokalipsu, prirodne katastrofe i tvrdila da joj se Bog obraća u snovima.

Međunarodna potraga i hapšenje u Hrvatskoj

Nestanak je pokrenuo veliku potragu u koju su se, uz lokalnu policiju, uključili i savezni agenti FBI-a. Za Elleshijom je raspisana tjeralica bez mogućnosti jamčevine, a optužena je po četiri točke za ometanje skrbništva, što se u Utahu smatra kaznenim djelom trećeg stupnja. S obzirom na to da je djecu odvela u inozemstvo, postojala je nada da će državna tjeralica postati savezna, što bi omogućilo Interpolu da izda međunarodni nalog za uhićenje.

Nakon tjedana neizvjesnosti, krajem siječnja stigla je vijest koju je obitelj očajnički čekala. Djeca su locirana u Hrvatskoj, a Elleshia Seymour je uhićena. Međutim, olakšanje je bilo kratkog vijeka. Djeca nisu odmah vraćena ocu, već su smještena u državno sirotište, čime je započela nova, ovaj put pravna, bitka.

Očajnička borba oca za povratak djece

Otac Kendall Seymour odmah je otputovao u Hrvatsku, gdje se suočio sa složenim pravnim sustavom i jezičnom barijerom. Kako bi pokrio goleme troškove pravne pomoći, angažiranja prevoditelja i boravka u Hrvatskoj, pokrenuo je GoFundMe kampanju. U emotivnoj objavi zamolio je za pomoć kako bi što prije vratio djecu i umanjio traumu koju proživljavaju.

"Djeca su zarobljena u Hrvatskoj u državnom sirotištu. U državi smo i pokušavamo ih izvući iz nadležnosti lokalne vlasti", stoji u ažuriranoj objavi na stranici kampanje.

​- Moja iskrena nada je da će djeca biti brzo pronađena i da ih možemo pokupiti dok još misle da su na odmoru. Ako budemo tamo da ih preuzmemo čim majka bude uhićena, osjećat će se sigurnije i neće toliko patiti pitajući se što će se dogoditi njima, njihovoj majci i njihovoj budućnosti - napisao je otac.