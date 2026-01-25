Liječnica upozorava: Dvoje djece u Zagrebu je oslijepilo zbog igre s laserom kupljenim on-line

U razmaku od samo pet dana, u Hrvatskoj su zabilježena dva slučaja nepovratnog oštećenja vida kod djece od 12 i 13 godina. U oba slučaja riječ je o teškim ozljedama mrežnice jednog oka, zbog kojih su djeca ostala s vidom samo jednog oka - posljedice koje će nositi cijeli život, piše Portal zdravlje.

Prvo dijete zaprimljeno je na oftalmološki pregled tijekom nedjeljnog dežurstva. Ozljeda je nastala izlaganjem snažnom laserskom izvoru svjetlosti - poklonu koji je dijete dobilo za rođendan.

"Laser je kupljen preko interneta, a oznaka na uređaju nije odgovarala nijednoj međunarodnoj klasifikaciji. Takva oznaka ne govori ništa o stvarnoj razini rizika", upozorava prof. dr. sc. Mirjana Bjeloš, voditeljica Referentnog centra Ministarstva zdravstva za dječju oftalmologiju i strabizam.

Na tehničkoj dokumentaciji uređaja pisalo je da laser ima izlaznu snagu od 100 mW - više desetaka puta iznad sigurnosnih granica za izravnu izloženost oku.

"U medicini se laseri ove snage koriste isključivo pod kontroliranim uvjetima, za liječenje patološki promijenjenih dijelova mrežnice, uz stručni nadzor i zaštitu. Izloženost djeteta takvoj laserskoj zraci izvan medicinskog konteksta predstavlja direktnu i trajnu opasnost za vid", pojašnjava oftalmologinja.

Pet dana kasnije, drugo dijete pregledano je zbog smetnji vida nakon izlaganja laserskom izvoru svjetlosti, također poklonu. Pregled je otkrio fototraumatsko oštećenje mrežnice, trajno uništavanje živčanog tkiva oka bez mogućnosti oporavka.

"Oba slučaja imaju zajedničko to što su posljedica okolnosti koje se mogu izbjeći. Nisu nastala prirodnim putem ili zbog genetskog poremećaja, već zbog izloženosti tehnologiji čiji su rizici podcijenjeni ili pogrešno predstavljeni", naglašava prof. Bjeloš.

Čak i popularna laser tag igrališta, koja se oglašavaju kao sigurna, zahtijevaju oprez. Djeca mogu biti izložena izravnom laserskom svjetlu dok trče i igraju se, često bez zaštitnih naočala. Prof. Bjeloš upozorava: "Normalizacija igre u kojoj se djeca 'pucaju' jedni na druge laserskim efektima otvara pitanje primjerenosti takvih aktivnosti u dječjoj dobi".