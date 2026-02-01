Ameriku pogodila ciklonska bomba: Oluja ruši rekorde, tisuće bez struje, letovi otkazani

Sustav niskog tlaka uz obalu razvio se preko noći u takozvanu eksplozivnu ciklogenezu ili 'ciklonsku bombu', zimsku oluju koja se brzo razvije i ojača, objavila je u nedjelju nacionalna meteorološka služba.

Foto: Eduardo Munoz

U američkoj saveznoj državi Sjevernoj Karolini količina snijega koja je napadala bila je među najvećima od početka mjerenja. Do nedjelje ujutro je u nekim priobalnim područjima izmjereno više od 25 centimetara, a u gradu Charlotteu bio je to četvrti najsnježniji dan u zadnjih gotovo 150 godina. Pogođene su i savezne države Južna Karolina te dijelovi Georgije i Virginije.

Niske i opasne temperature i na Floridi

Dalje prema jugu hladni arktički zrak je nakon oluje potaknuo neuobičajene vremenske pojave. Meteorolozi su izvijestili o novim hladnim rekordima na Floridi u mjesecu veljači s temperaturama koje su u nekim područjima pale ispod nule - čak i u dijelovima južne Floride. Meteorološka služba je objavila da su ondje takve temperature posljednji put evidentirane krajem osamdesetih prošlog stoljeća.

Foto: Bing Guan

Vlasti su upozorile na po život opasne temperature prouzročene hladnim vjetrom, koji često ostavlja snažniji osjet hladnoće u odnosu na izmjerene vrijednosti. Takve vremenske prilika znatno povećavaju opasnost od hipotermije i ozeblina.

Druga oluja zaredom

Nova oluja uslijedila je nakon ekstremne hladnoće i obilnih snježnih padalina prethodnog vikenda. Tada je u više američkih saveznih država smrtno stradalo najmanje 85 ljudi.

Stotine tisuća kućanstava još uvijek su bez opskrbe električnom energijom, a time i bez grijanja na mnogim mjestima.

Foto: Brendan McDermid

Novim je prekidima strujom do nedjelje ujutro širom zemlje bilo pogođeno više od 150.000 kućanstava i tvrtki. Posebno je teško bilo u Mississippiju i Tennesseeju.

I zračni je promet limitiran. U nedjelju je otkazano više od 1100 letova, nakon što ih je već u subotu otkazano oko 2500. Mediji pišu o brojnim prometnim nesrećama i kašnjenju u dostavi zbog poledice.