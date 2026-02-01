Obavijesti

TEŠKI ZIMSKI UVJETI

Ameriku pogodila ciklonska bomba: Oluja ruši rekorde, tisuće bez struje, letovi otkazani

Jaka zimska oluja donijela je snijeg, vjetar uraganske jačine, olujne udare i opasnu hladnoću jugoistočnome dijelu Sjedinjenih Država

Sustav niskog tlaka uz obalu razvio se preko noći u takozvanu eksplozivnu ciklogenezu ili 'ciklonsku bombu', zimsku oluju koja se brzo razvije i ojača, objavila je u nedjelju nacionalna meteorološka služba.

Major winter storm spreads across a large swath of the United States
U američkoj saveznoj državi Sjevernoj Karolini količina snijega koja je napadala bila je među najvećima od početka mjerenja. Do nedjelje ujutro je u nekim priobalnim područjima izmjereno više od 25 centimetara, a u gradu Charlotteu bio je to četvrti najsnježniji dan u zadnjih gotovo 150 godina. Pogođene su i savezne države Južna Karolina te dijelovi Georgije i Virginije.

Niske i opasne temperature i na Floridi

Dalje prema jugu hladni arktički zrak je nakon oluje potaknuo neuobičajene vremenske pojave. Meteorolozi su izvijestili o novim hladnim rekordima na Floridi u mjesecu veljači s temperaturama koje su u nekim područjima pale ispod nule - čak i u dijelovima južne Floride. Meteorološka služba je objavila da su ondje takve temperature posljednji put evidentirane krajem osamdesetih prošlog stoljeća.

FILE PHOTO: A pedestrian uses his mobile phone to photograph snowfall, in Brooklyn
Vlasti su upozorile na po život opasne temperature prouzročene hladnim vjetrom, koji često ostavlja snažniji osjet hladnoće u odnosu na izmjerene vrijednosti. Takve vremenske prilika znatno povećavaju opasnost od hipotermije i ozeblina.

Druga oluja zaredom

Nova oluja uslijedila je nakon ekstremne hladnoće i obilnih snježnih padalina prethodnog vikenda. Tada je u više američkih saveznih država smrtno stradalo najmanje 85 ljudi.

Stotine tisuća kućanstava još uvijek su bez opskrbe električnom energijom, a time i bez grijanja na mnogim mjestima.

Morning commuters walk through snow in Times Square in New York
Novim je prekidima strujom do nedjelje ujutro širom zemlje bilo pogođeno više od 150.000 kućanstava i tvrtki. Posebno je teško bilo u Mississippiju i Tennesseeju.

I zračni je promet limitiran. U nedjelju je otkazano više od 1100 letova, nakon što ih je već u subotu otkazano oko 2500. Mediji pišu o brojnim prometnim nesrećama i kašnjenju u dostavi zbog poledice.

