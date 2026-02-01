Stanivuković usred Hrvatske žali za Krajinom, govor osudili i Srbi: 'Nikome nije pomogao'

Da se podržimo i da znamo naše korijene, da neko dijete koje je danas rođeno u Banjoj Luci nikada ne zaboravi Republiku Srpsku Krajinu, da ne zaboravi Oluju, da ne zaboravi te teške dane, da znamo koliko je naš narod se ovdje napatio i koliko je danas sav život ovdje težak i izazovan. A koliko je važno što ste danas ovdje, ja vam dajem iskrenu riječ da mi u Banjoj Luci, u Republici Srpskoj, puno mislimo na ove naše krajeve, mjesta i općine. Želim vam se zahvaliti na hrabrosti i odvažnosti da ovdje živite i da se borite. Znam da nije lako da se upoznajemo s našom historijom i kulturom, bez obzira u kojem dijelu naših zemalja živjeli. Da znaju put Svetosavlja, da znaju put naše vjere, da znaju naše korijene, da znaju da ova zemlja pripada nama. I one teške Bljeskove i Oluje koje smo ovdje prošli. Da se podrži naš narod ovdje, da se podrži naša crkva, da se pomogne naša zajednica ovdje u ovim dijelovima zemalja. Ali osjećamo ljubav, ljepotu i značaj ovih naših zemalja i želimo da pomognemo naš narod, rekao je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković za govornicom u Gračacu kao gost na proslavi Svetosavske alademije. Snimka njegova govora u kojem spominje srpske 'zemlje' izazvala je žestoke reakcije u Hrvatskoj i šire.

Općinski načelnik Goran Đekić, izabran s liste SDSS-a, DSS-a i Reformista, osuđuje Stanivukovićeve izjave, javlja Večernji list.

– On spominje Republiku Srpsku Krajinu, ne znam koliko je time pomogao ikome, pogotovo zajednici koja živi u Hrvatskoj i koja ima još uvijek svojih velikih brojnih problema. Namjerno sam zato rekao da bih volio da su tu bila i druga djeca kao i kad prvi dan škole dođe svećenik i sva djeca iz osnovne škole dobiju poklone. Volio bih da su bili, da upoznaju naše običaje, da se obrazuju u smislu zajedništva, zajedničkih slavlja. Imamo drugačije datume i odvojene crkve, ali bi bilo lijepo da zajedno slavimo i da se zajedno družimo i veselimo tim blagdanima – ponovio je Đekić.

Đekić je izbore dobio u kampanji u kojoj je naglašavao da je za sve građane, i Srbe i Hrvate. Smirivao je tenzije i pokušava graditi zajedništvo.

– Nije nam sigurno pomogao, već nam je odmogao, nema tu šta kalkulirati. Takve izjave su nesmotrene i nema potrebe za njima. Treba pričati o budućnosti. Ne živimo u vremenu za takve izjave. Nije ni vrijeme ni mjesto. Treba pričati o razvoju, poljoprivredi, napretku, šta možemo i kako možemo napredovati. Priča o onome što je bilo prije 30 godina nije nikome donijela dobro – zaključuje Đekić.

Povjesničar Hrvoje Klasić objasnio je za Večernji zašto su Stanivukovićeve izjave skandalozne.

- Žao mi je što čujemo ovakve izjave od strane gradonačelnika Banje Luke. Da ga samo podsjetim, takozvana Republika Srpska Krajina je nastala kao rezultat pobune dijela srpskog stanovništva na demokratski izabranu vlast u Hrvatskoj i odmah po osnivanju Republike Srpske Krajine uslijedilo je etničko čišćenje, ali i masovni zločini nad nesrpskim stanovništvom, kao i u Republici Srpskoj tako i u BiH prema nesrpskom stanovništvu. Zašto i šta se dogodilo, gospodin Stanivuković bi trebao pročitati. Između ostalog ja bih mu preporučio i knjigu Krajina od Koste Nikolića, pa da vidi kako je funkcionirala ta nepostojeća država. Odgovornost Beograda koji je gurnuo to lokalno stanovništvo u jedan sunovrat, koji ih je ostavio onda na cjedilu kada mu to više nije odgovaralo, ali i da vidi kako je funkcionirala ta Republika Srpska Krajina sa dezerterstvom, sa korupcijom, sa pljačkom, sa protjerivanjem stanovnika, sa represijom i bila je to u tom trenutku, koliko se sjećam, najsiromašnija zemlja i najsiromašniji dio Evrope u tom trenutku. Nevjerovatno mi je da se u srpskom mainstreamu, kada govorimo o Srbiji i BiH, i dalje ponavljaju iste riječi o tome kako su uvijek i jedino isključivo bili žrtve zločina, a vlastite zločine, vlastita etnička čišćenja za koja su krivi nikad ne žele priznati i to nije dobar put – govori Klasić.

U Banjoj Luci obilježen je Badnji dan | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

- Nažalost za gospodina Stanivukovića i na sreću za sve ostale, Republika Srpska Krajina više nikad neće postojati. Srbi u Hrvatskoj žive puno boljim standardom nego što su živjeli Srbi u Republici Srpskoj Krajini. Ovo što je on izrekao samo pokazuje i njegov pogled u budućnost. Tu je i pokazatelj šta on misli o Republici Srpskoj unutar Bosne i Hercegovine ili možda i van Bosne i Hercegovine. Ne mogu reći da sigurno ne postoje pojedinci Srbi u Hrvatskoj koji razmišljaju kao on, ali sam gotovo siguran, poznavajući Milorada Pupovca i druge predstavnike Srba u Hrvatskoj, da oni prvi osuđuju ovakve izjave od strane Draška Stanivukovića ili bilo koga sličnog – nastavlja.

Klasić tu vidi i diplomatski problem.

– Ovo je prije svega nepriznavanje suvereniteta, integriteta jedne međunarodno priznate države, a to je Republika Hrvatska. Zazivati separatističke ambicije je u principu zadiranje u sigurnost jedne države. Poticati separatizam bi u svakoj državi u stvari izazvalo u najmanju ruku diplomatski skandal. Ne vjerujem da su organizatori mogli pretpostaviti šta će on reći. Ja sam siguran da će se oni ograditi, pa čak i osuditi ovakvo ponašanje. Ali s druge strane, ovo je i poticaj svim hrvatskim dužnosnicima da trebaju jako paziti šta govore. Često i hrvatski političari, ljudi iz javnog prostora, izgovaraju stvari koje nisu baš u duhu dobrosusjedskih odnosa, često toleriraju i govor mržnje, ali i dio mržnje, između ostalog i prema srpskoj zajednici. Napadati Srbe u Hrvatskoj i prozivati ih zašto su to dopustili, a da pritom imamo maltene traženje opravdanja za one koji su s palicama dolazili na skupove SNV-a i njihove događaje, je u najmanju ruku licemjerno. U demokratskoj državi, kakva je Hrvatska, ne bi trebalo biti dvostrukih standarda. Za izjave ljudi poput Draška Stanivukovića nema mjesta niti tolerancije i o tome trebaju razmišljati ljudi koji vode Hrvatsku, ljudi koji vode srpsku zajednicu, ali opet ponavljam, i mi trebamo paziti – vjeruje Klasić.

Pitanje je hoće li hrvatska diplomacija i Vlada reagirati, i hoće li zabraniti Stanivukoviću ulazak u Republiku Hrvatsku.

– Sada treba vidjeti kako će oni u tom trenutku nastupiti jer to zahtijeva odmah nekakve drastične kazne, ali osudu i zaštitu hrvatskog suvereniteta. Ko je Draško Stanivuković i je li on doista sam po sebi prijetnja po hrvatsku sigurnost, to trebaju procijeniti i političari i naše službe – zaključuje.

- Draška Stanivukovića policija je nakon ovih izjava u Gračacu trebala uputiti prema najbližem graničnom prijelazu. Nakon toga Ministarstvo vanjskih i europskih poslova trebalo ga je proglasiti 'persona non gratom'. Ozbiljnost jedne države, štoviše formalnost u obračunu s velikosrpskom idejom 'naših zemalja' mogla se odraditi u manje od nekoliko sati - objavio je na društvenim mrežama predsjednik Mosta Nikola Grmoja i pozvao ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana na reakciju.

Draško Stanivuković predstavljen nam je kao mladi i perspektivni političar, borac protiv koruptivnog sistema koji je Dodik pretvorio u način funkcioniranja u tzv. Republici Srpskoj. Nizak životni standard kao rezultat takvog načina upravljanja i nezadovoljstvo naroda Dodik bi hranio stalnim vraćanjem na 'ugroženog Srbina - nastavio je.

- Mladi Draško pokazujući političku nasljednost velikosrpskog virusa krenuo je stopama Dodika, a njegovo huškanje u mladoj dobi opasno podsjeća na jednog tada mladog Aleksandra koji je slično istupao u okupiranoj Glini. Draško bi trebao učiti iz povijest, jer mogla bi se ponoviti - naglasio je Grmoja.