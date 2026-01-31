NOVI EXPRESS Predstavnici Leidosa, Gibbs & Coxa, Lockheed Martina i GE Aerospacea održali su sastanke s Uljanikom, Brodotrogirom, 3. majem i Iskra Shipyardom
AMERIČKI PLAN PLUS+
SAD bi gradio nove korvete za HRM u našim brodogradilištima
Čitanje članka: 3 min
Dok se u Zagrebu već mjesecima vodi tiha i fragmentirana rasprava o budućnosti Hrvatske ratne mornarice, Amerikanci su povukli potez koji u ovakvim nabavama nije uobičajen. U trenutku kad je Ministarstvo obrane, nakon zaprimanja inicijalnih informativnih ponuda za dvije višenamjenske korvete, završilo prvi krug selekcije i zatražilo detaljnije ponude za 12 brodova koji su zadovoljili temeljne taktičko-tehničke zahtjeve, američka strana odlučila je istupiti javno.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku