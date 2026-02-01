Oteo partnericu, ugurao je u prtljažnik i odvezao je u šumu na Črnomercu gdje ju je tukao

Zagrebački policajci uhitili su 44-godišnjaka i proveli nad njim kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je protupravno oduzeo slobodu i tjelesno ozlijedio 38-godišnju članicu obitelji. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o izvanbračnoj partnerici.



Sumnja se da je osumnjičeni, u noći na nedjelju 31. siječnja, nakon svađe, iako se ona opirala i nije željela ići, nasilno ugurao 38-godišnjakinju u prtljažni prostor svog automobila zagrebačkih registarskih oznaka i odvezao je u šumu na području Črnomerca.

Nakon što su došli tamo počeo ju je udarati po glavi i tijelu.

- Ozlijeđena je kolima Hitne medicinske pomoći prevezena u Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku - priopćila je zagrebačka policija.

Ako mu se dokaže krivnja za kazneno djelo protupravnog oduzimanja slobode, ako je počinjeno prema bliskoj osobi, prijeti mu kazna zatvora od jedne do deset godina dok je za nanošenje tjelesne ozljede bliskoj osobi zapriječena kazna od jedne do tri godine.