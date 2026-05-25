Ana, bre, odluči se više! Mrska joj je Hrvatska, evo kako uživa kada dođe u vikendicu na Krk

Ne sviđa vam se Srbija? Idite, evo, Hrvatska ima otvorena vrata, izjavila je predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić iz redova Srpske napredne stranke (SNS) nakon što je ustvrdila da studenti, "blokaderi", najveću podršku iz inozemstva "dobivaju iz Zagreba", kojemu je "strateški interes" srušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

No, i Brnabić je 2020. godine uživala u Hrvatskoj. Uhvatili su je u nedozvoljenom glisiranju kod otoka Krka. U to vrijeme je bila ministrica.

- Krenuli smo, uobičajena ova plaža, tu nema puno kupača, samo je za čamce... I onda kada smo krenuli prema mulu sam malo brže krenula - rekla je tada za Novu TV koja je pratila akciju policije protiv glisiranja preblizu obale i sve snimala.

Bivša srbijanska premijerka ima hrvatske korijene, a kako je otkrila u jednoj izjavi, djed joj je s Krka, gdje ima i kuću. Nova kuća, koja je sagrađena 1980. godine, u njezinom je vlasništvu, a koriste je i drugi članovi njezine obitelji.