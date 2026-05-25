IMA HRVATSKE KORIJENE

Ana, bre, odluči se više! Mrska joj je Hrvatska, evo kako uživa kada dođe u vikendicu na Krk

Ana, bre, odluči se više! Mrska joj je Hrvatska, evo kako uživa kada dođe u vikendicu na Krk
Brnabić je 2020. godine uživala u Hrvatskoj. Uhvatili su je u nedozvoljenom glisiranju kod otoka Krka. Sada je rekla da studenti najveću podršku dobivaju iz Zagreba te ih poslala u Hrvatsku, ako im se Srbija ne sviđa

Ne sviđa vam se Srbija? Idite, evo, Hrvatska ima otvorena vrata, izjavila je predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić iz redova Srpske napredne stranke (SNS) nakon što je ustvrdila da studenti, "blokaderi", najveću podršku iz inozemstva "dobivaju iz Zagreba", kojemu je "strateški interes" srušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.  

Brnabić studentima: Ne sviđa vam se Srbija? Idite u Hrvatsku

No, i Brnabić je 2020. godine uživala u Hrvatskoj. Uhvatili su je u nedozvoljenom glisiranju kod otoka Krka. U to vrijeme je bila ministrica. 

- Krenuli smo, uobičajena ova plaža, tu nema puno kupača, samo je za čamce... I onda kada smo krenuli prema mulu sam malo brže krenula - rekla je tada za Novu TV koja je pratila akciju policije protiv glisiranja preblizu obale i sve snimala.

Bivša srbijanska premijerka ima hrvatske korijene, a kako je otkrila u jednoj izjavi, djed joj je s Krka, gdje ima i kuću. Nova kuća, koja je sagrađena 1980. godine, u njezinom je vlasništvu, a koriste je i drugi članovi njezine obitelji. 

