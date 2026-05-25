Ove sobe je HOO platio 2000 € za noć. Kažu za vrh države, a oni u čudu: 'Pa nismo tamo bili'
Rezervirali su sobe za jedno noćenje u hotelu s pet zvjezdica. Koštale su više od 8000 eura. Tvrde da su bile za visoke državne dužnosnike. Oni kažu: 'Nismo ni znali za te sobe, a takav poklon ne smijemo ni primiti'
Rijetko tko od hrvatskih građana može sebi priuštiti noćenje od 2000 eura u hotelskom apartmanu od 50-ak četvornih metara. Ali ni oni najimućniji ne bi toliko platili smještaj i onda se ne pojavili te tako bacili novac. A upravo je to učinio Hrvatski olimpijski odbor tijekom Zimskih olimpijskih igara. I to četiri puta.