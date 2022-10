Ana Brnabić: 'Hrvatska je neprijateljska zemlja. Tek ćete vidjeti tko je Aleksandar Vučić'

Predsjednica srpske vlade Ana Brnabić poručila je jutros da će svi tek vidjeti tko je Aleksandar Vučić.

Referirala se pritom na novi paket mjera sankcija koje su uvedene Rusiji. Izjavila je da je Hrvatska stopirala Srbiji dovod nafte preko naftovoda Janaf u sklopu novog europskog paketa sankcija Rusiji, uvjerena da je time Hrvatska postupila kao neprijateljska zemlja.

Poručila je da je ta odluka sramotna.

- Ova odluka je sve promijenila. Govorila sam da će predsjednik biti pod ogromnim pritiskom, danas nakon ove sramotne odluke Europske unije, mislim da će oni biti pod baražnom vatrom. Najiskrenije mislim da će oni danas vidjeti tko je Aleksandar Vučić. Mislim da do sada nisu vidjeli Vučića, koji ima jake argumente kojima će im pokazati svu njihovu sramotu. To da oni iz paketa sankcija izuzmu neke članice Unije, ali da na eksplicitan zahtjev Hrvatske to učine Srbiji. Našoj zemlji izbijaju iz džepa stotine milijuna eura - kazala je Brnabić u jutarnjem programu TV Hepi, a prenosi Kurir.

Srpska premijerka dodala je da je ovo otvoreni akt neprijateljstva Hrvatske prema Srbiji.

- Sve ono što Europska unija zamjera Rusiji, to su oni jučer napravili nama. Predsjednik Vučić danas oko 18 sati ima sastanak sa Ursulom von der Leyen i što on može njima, Europskoj uniji, reći? - poručila je.

Najčitaniji članci