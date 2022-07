Analitičar Mandić o Vučićevom potezu: 'Loša kopija Lavrova, to pristojne države ne rade tako'

Vojno-sigurnosni analitičar Ivica Mandić za Dnevnik Nove TV komentirao je potez srpskog predsjednika Aleksandra Vučića koji je htio tijekom dana privatno posjetiti Jasenovac. Za početak, objasnio je može li štićena osoba prvog reda, poput predsjednika, ući u drugu državu kad god i kako god poželi.

- Ne dolazi u obzir, čak i kad je u pitanju slovenski premijer, koji je bio na ljetovanju. Što bi se dogodilo da Hrvatska ne poduzme mjere iz neznanja i da mu se nešto dogodi u Hrvatskoj? - kaže analitičar i odmah poentira:

- Zamislite dužnosnike sigurnosnog sustava Srbije koji prate svog predsjednika. Da budemo vrlo jasni - dolaze naoružani uz njega.

Rekao je i što misli o cijeloj ideji...

- Ovo je jedna loša kopija Lavrovljeve najave posjeta. Ako je srpski svijet kao zamišljen pojam kopija ruskog svijeta, tako je i u smislu nekakvih operacija koje se provode. Zauzeli su medijski prostor i sad mi o tome razgovaramo, govori Mandić i poručuje da se "tako ne radi kod pristojnih zemalja".

O avionu koji je iz Niša letio prema Bangladešu i koji se srušio na teritoriju Grčke je izjavio:

- Vjerojatno je da je, kada se govori o papirima, end-user Bangladeš i to nije posebno kada države rade između sebe. No čisto sumnjam da je to oružje išlo Bangladešu zbog povezanosti Bangladeša i vojne industrije Indije. Zašto bi netko plaćao tolike troškove iz Srbije prema Bangladešu. Što je to što proizvodi Srbija, a ne proizvodi Indija?, pita se Mandić koji vjeruje da je oružje bilo namijenjeno Ukrajini te da je riječ o političkoj operaciji.

- Ponovno se sjedi na dvije stolice i hoće se zadržati ista pozicija kao da rat u Ukrajini nije počeo, rekao je Mandić u razgovoru s Dnevnikom Nove TV.

Najčitaniji članci