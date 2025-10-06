Obavijesti

14 NIJEMACA JOŠ U PRITVORU

FOTO Greta Thunberg stigla u Grčku, dočekali je skandiranjem

Piše Ivan Hruškovec, HINA,
Foto: Louisa Gouliamaki

Thunberg je u atensku zračnu luku stigla s buketom suncokreta i ruža, mahnula okupljenima i podignutom šakom pozdravila okupljene.

Uz ovacije i povike "sloboda Palestini“, švedska klimatska aktivistica Greta Thunberg stigla je u ponedjeljak u Grčku nakon što je s još desecima prosvjednika deportirana iz Izraela, gdje su sudjelovali u flotili pomoći za Gazu.

Thunberg je u atensku zračnu luku stigla s buketom suncokreta i ruža, mahnula okupljenima i podignutom šakom pozdravila okupljene. Prije njezina dolaska stotine pristaša uzvikivale su parole „slobodna Palestina“ i „od rijeke do mora, Palestina će biti slobodna“.

Participants of the Global Sumud Flotilla arrive in Athens after Israel detention
Foto: Louisa Gouliamaki

Izraelske vlasti priopćile su da je ukupno 171 aktivist deportiran u Grčku i Slovačku, među njima i Thunberg, dok se 14 njemačkih državljana još uvijek nalazi u izraelskom pritvoru, potvrdilo je njemačko ministarstvo vanjskih poslova.

„Pretpostavljamo da će vrlo, vrlo brzo nakon što budu izvedeni pred suca biti deportirani u Njemačku“, rekao je glasnogovornik ministarstva. Prema izraelskom zakonu, pritvoreni moraju biti privedeni sucu u roku od 96 sati.

Izraelska je mornarica prošlog tjedna u Sredozemlju presrela više od 40 brodova koji su prevozili humanitarnu pomoć za Pojas Gaze. Više od 400 članova posade iz nekoliko desetaka zemalja privedeno je u slučaju koji je izazvao snažne međunarodne reakcije.

Participants of the Global Sumud Flotilla arrive in Athens after Israel detention
Foto: Louisa Gouliamaki

Thunberg je, prema pisanju medija, u pritvoru navodno prijavila grubo postupanje i nedostatak vode, no njemačko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da nema dokaza koji bi potvrdili te optužbe. Njihov je diplomat, navode, u petak i u nedjelju posjetio 14 njemačkih državljana u zatvoru Ketziot u pustinji Negev.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je kako su „prava aktivista u potpunosti ispoštovana“, te je optužilo privedene za širenje laži. U istom priopćenju tvrde da je jedan od aktivista ugrizao izraelskog policajca tijekom privođenja.

