FOTO Kina je pokazala oružje o kojem bruji svijet. Analitičari za 24sata: Impresivno. Ali ugašeno

Kina je gargantuanskom i impozantnom paradom obilježila 80. obljetnicu pobjede u 2. Sino-japanskom ratu kojeg su obilježili masakr u Nankingu, 'Jedinica 731' i 20 milijuna svirepo ubijenih i izgladnjelih Kineza od strane genocidnog režima u Tokiju. Velika vojna parada kroz središte Pekinga bila je i svojevrsno pokazivanje mišića Zapadu u jeku globalnih preslagivanja.

Avenijom 'Vječnog mira' pred Xi Jinpingom, Kim Jong Unom i Putinom prodefiliralo je više od 10.000 vojnika, tenkovi, oklopnjaci, ali i udarne igle nuklearne trijade, raketa JL-1, koju bombarderi mogu lansirati iz zraka, interkontinentalna raketa JL-3 lansirana s podmornica 'Type 094' i interkontinentalne rakete DF-61 i DF-31BJ koje se lansiraju s kopna.

Novi interkontinentalni strateški nuklearni projektil na tekuće gorivo DF-5C debitirao je na kineskoj vojnoj paradi povodom Dana pobjede, a Peking tvrdi da njime može pokriti cijeli svijet.

Foto: CHINA DAILY

Narodnooslobodilačka armija Kine pokazala je i hipersonične rakete kao što je CJ-1000, koja može letjeti brzinama višestruko većim od brzine zvuka i pogoditi ciljeve na udaljenostima od nekoliko tisuća kilometara. Uz nju su predstavljene i rakete YJ-19, YJ-20 i YJ-21, osmišljene za neutraliziranje velikih ratnih brodova i nosača zrakoplova.

Nedokazano oružje

Na mimohodu je sudjelovalo i ratno zrakoplovstvo koje čine J-35, stealth lovac namijenjen nosačima zrakoplova, modernizirani modeli J-15, dvosjedna verzija J-20 koja može koordinirati s dronovima te novi pomorski bombarder H-6J opremljen nadzvučnim projektilima. J-10C postao je poznat tijekom kratkog rata Indije i Pakistana ranije ove godine kada je jedan pakistanski primjerak uništio indijski Rafale koristeći radarski navođenu zrak-zrak raketu PL-15.

Foto: Tingshu Wang

I upravo tu se dolazi do glavnog pitanja koje je ostalo u zraku nakon vojnog defilea u Pekingu. Kina je zadnji konvencionalan rat vodila 1979. nakratko protiv Vijetnama, nakon što je vlast u Hanoiju naredila invaziju Kambodže gdje je Pol Pot vršio genocid. Koliko je pouzdano i borbeno dokazano kinesko oružje?

- Kina je pokazala puno toga, ali pitanje je što je od toga isprobano u praksi, ako se ne varam nije skoro ništa. Ovo je bila fantastično pripremljena parada koja na prvi pogled izgleda impresivno, ali ostavlja puno nepoznanica. Nismo mogli vidjeti efikasnost, brojnost i stvarnu operativnu službu tih sustava. Druga je priča kada se to oružje krene koristit. I ruska vojska je 2021. izgledala puno drugačije nego danas - rekao nam je vojni analitičar Igor Tabak.

Naš sugovornik ukazao je na problem manjka borbene dokazivosti tih sustava koji su tamo prezentirani. To se odnosi i na lasersko oružje LY-1. Iako je bio montiran na kamion, državni mediji su rekli da je namijenjen kao obrambeni sustav na nosačima zrakoplova. Spikeri su najavili da je sposoban za "precizno uništavanje i dosljedan udar".

Peking je kasnije u svoj kontingent protiv dronova uveo i oružje montirano na kamion, koje su državni mediji nazvali "visokoenergetskim" laserom. Laser je namijenjen za rad zajedno s mikrovalnim oružjem kako bi se uklonile bespilotne zračne prijetnje.

Foto: Tingshu Wang

- Vidjeli smo ih na paradi, ugašene naravno. Njihov rad, njihova preciznost, njihova potrošnja i sve ostale karakteristike nisu poznate. To zanimljivo izgleda, pokazan je čitav niz lasera, od velikih sustava koji se priključuju na kapitalne pomorske jedinice i nosače aviona do manjih protudronskih sustava na vozilima kopnenih snaga. To je jako interesantno, ali imate niz zapadnih zemalja koje godinama lome zube na toj tehnologiji. Nije isto provozati na paradi sustave koji su ugašeni i koristiti ih u praksi - rezonira naš vojni stručnjak.

Pokazivanje mišića

Od početka je bilo jasno da se ovdje ne radi samo o obilježavanju pobjede nad Japanskim carstvom u kojem je najveći obol dao Kuomintang (danas su na Tajvanu), a ne komunistička partija. Xi Jinping sanja povratak spornog otoka pod pekinšku jurisdikciju i polako okuplja oko sebe blok koji je nezadovoljan zapadnim hegemonizmom.

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić smatra da Kina traži svoje mjesto pod suncem, neovisna od SAD-a.

Foto: Florence Lo

- Kineski predsjednik je poslao poruku da se oni ne boje sile, ali i da se ne boje upotrijebiti silu. Mislim da je svima očigledno da se Kina priprema staviti u al pari poziciju sa SAD-om, a dugoročno gledaju sebe kao nasljednika SAD-a u kontekstu dominacije - objasnio je Avdagić, ali i upozorio da je SAD i dalje izuzetno snažan i utjecajan diljem svijeta što je moglo biti vidljivo i kada je Trump doveo za pregovarački stol Azerbajdžan i Armeniju koje se nalaze u ruskom dvorištu.

- SAD sa svojim vojnim arsenalom i ekonomskom moći i dalje sprječava ratove i širi utjecaj diljem svijeta. Trump i dalje telefonskom slušalicom rješava sukobe. Pitanje je može li zaustaviti rusku agresiju jer to je za njih ključan test - rekao nam je analitičar Avdagić.