Debitirala u Kini: Kim Jong Un sa sobom poveo i svoju kćer

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un poveo je u Peking kćer tinejdžericu na njezino prvo javno putovanje u inozemstvo, što je potaknulo daljnja nagađanja da bi mogla biti njegova nasljednica u obiteljskoj dinastičkoj vladavini nad nuklearno naoružanom državom. Tajanstvena Sjeverna Koreja nikad nije otkrila njezino ime ni dob, ali južnokorejski obavještajci vjeruju da je ona njegova kći te ju je kao Ju Ae identificirao bivši američki košarkaš Dennis Rodman. Rodman je 2013. proveo vrijeme s obitelji Kim Jong Una i opisao kako ju je držao u naručju dok je bila beba.

Viđena je odmah iza svog oca dok su silazili s oklopnog vlaka kojim su preko noći putovali iz Pjongjanga do kineskog glavnog grada Pekinga. Kim Jong-un u srijedu je prisustvovao velikoj vojnoj paradi koju je Kina organizirala u spomen na predaju Japana kojom je okončan Drugi svjetski rat na Pacifiku.

„Trenutačno je Ju Ae glavni kandidat za poziciju sljedećeg vrhovnog vođe Sjeverne Koreje“, rekao je Michael Madden, stručnjak za sjevernokorejsko vodstvo u američkom Stimson Centru.

„Ona dobiva praktično protokolarno iskustvo koje bi joj trebalo dobro poslužiti kao idućoj sjevernokorejskoj čelnici ili jednoj od ključnih elita“, dodao je.

Sada je prvi put pratila Kim Jong Una van Sjeverne Koreje - iskustvo koje ni njezin otac ni moćna teta nikada nisu imali, rekao je Madden.

„Ona dobiva vrijedno iskustvo u pozdravljanju i interakciji sa stranim vodstvom i drugim elitama“, dodao je.

Analitičari su rekli da nema dokaza da je Kim Jong Un ikada pratio svog oca Kim Jong Ila na inozemnim putovanjima.

A Jong Il je doista putovao u inozemstvo 1950-ih sa svojim ocem, osnivačem Sjeverne Koreje Kim Il Sungom.

Strogo kontrolirani državni mediji Sjeverne Koreje nisu ništa otkrili o djeci Kim Jong Una sve dok Ju Ae nije prvi put prikazana svijetu u pratnji svog oca na lansiranju velike interkontinentalne balističke rakete 2022.

O ostaloj djeci se još uvijek malo toga zna.

Južnokorejska obavještajna agencija smatra Ju Ae najizglednijom nasljednicom, unatoč pitanjima može li se ona u konačnici uzdići na vrh dinastije kojom dominiraju muškarci.