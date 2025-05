Analitičari o izborima: Puljak je pod pritiskom, HDZ želi trijumf, a Rijeka će biti SDP-ova propast

U nedjelju je drugi krug lokalnih izbora u 13 županija, 47 gradova i 61 općini, a najveća se pozornost usmjerava na gradove u kojima je ishod najneizvjesniji – posebno na Split. U emisiji Otvoreno o mogućim ishodima govorili su sveučilišni profesori Smiljana Leinert Novosel, Žarko Puhovski i Pero Maldini. Prema profesoru Puhovskom, iako se radi o lokalnim izborima, sve više dobivaju obilježja nacionalnog političkog obračuna:

- Ovo su zapravo stranački izbori vođeni u lokalnim sredinama. Manje je važno je li cesta popravljena, ima li struje – važniji su lijevi i desni. HDZ govori o vertikali prema Vladi i to ipak nešto znači. Ako HDZ dobije Split – a posebno i Sinj i Vukovar – bit će potpuni pobjednici. Bez Splita ostaju broj jedan, ali ne trijumfiraju - rekao je Puhovski.

Govoreći o utrci za Split, naglašava da bi ishod mogla odlučiti i nijansa:

- Vremenske prilike, gužve na cestama ili nešto slično moglo bi presuditi. Jedan kandidat zastupa građanski, pristojni Split – ali na nepristojan način. Drugi zastupa onaj Split koji se ne doživljava kao pristojan – ali je pristojniji. Njih dvojica zapravo ne korespondiraju s vlastitim biračima, ali su odlični za borbu - dodao je Puhovski.

Profesorica Leinert Novosel istaknula je kako aktualni gradonačelnik Splita Ivica Puljak nije pokazao političku zrelost u komunikaciji uoči izbora:

- Nije pazio s kim i kako komunicira. Bolje je biti u dobrim odnosima sa svima, radi budućih suradnji i koalicija. Situacija je sada kompliciranija, no u Splitu se formira anti-HDZ-ovski blok. On nije prisutan samo u Splitu, nego se proteže od sjevera do juga, uključujući i istočnu Slavoniju. Riječ je o prešutnom dogovoru stranaka koje pokušavaju spriječiti dolazak HDZ-a ili njihovih potencijalnih partnera na vlast - rekla je Leinert Novosel.

Naglašava i da je kampanja u mnogim sredinama dosegla novu razinu negativnosti:

- Kampanja nikada nije bila prljavija. Važno je bilo zalijepiti etiketu, diskvalificirati protukandidata. Otvarale su se afere, vodila se negativna kampanja. Sada, kada prođu izbori, ključno će biti tko s kim može surađivati - rekla je Leinert Novosel.

Profesor Pero Maldini posebno se osvrnuo na situaciju u Rijeci, gdje u drugi krug ulazi Iva Rinčić s jakim rezultatom, dok SDP-ov kandidat Marko Filipović dobiva tek sada vidljivu podršku svoje stranke:

- Kasno Marko na Kosovo stiže. Unutarstranačke svađe već su načele Filipovića, a glasovi njegove bivše zamjenice vjerojatno će otići Rinčić. Ona postaje kolateralni dobitnik SDP-ovske krize. Podrška sada dolazi prekasno, a razlozi sukoba u SDP-u su osobne prirode – borba za pozicije, nadzorne odbore, istrošena struktura bez kohezije - rekao je Maldini.

Komentirao je i pokušaje Filipovića da ideološki diskreditira svoju protukandidatkinju:

- Pokušao ju je diskreditirati kroz njezino ideološko opredjeljenje, no ona je jasno poručila da pripada istom lijevom centru kojem gravitira i većina njegovih birača. Dio HDZ-ovih birača također bi joj se mogao prikloniti, a postoji i svijest da bi lako mogla formirati većinu u gradskom vijeću. Sve to ide u njezinu korist - rekao je Maldini.