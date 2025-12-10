FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu

Hrvatski premijer Andrej Plenković boravi u službenom posjetu Njemačkoj gdje se u srijedu u Berlinu sastao s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom. Posjet je okrunjen potpisivanjem ugovora o nabavi 44 najmodernija njemačka tenka Leopard 2A8, poslom vrijednim oko 1,3 milijarde eura koji predstavlja povijesni iskorak u modernizaciji Hrvatske vojske.

Foto: Andrej Plenković/X

Anušić stavio potpis na ključni ugovor

Nakon sastanka dvojice čelnika, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić potpisao je potvrdu narudžbe za isporuku tenkova. Time je i službeno formaliziran jedan od najvećih obrambenih poslova u hrvatskoj povijesti. Hrvatska vojska će se opremiti s 44 borbena tenka Leopard 2A8, koji dolaze u "punom paketu". To uključuje tri napredna simulatora za obuku, pričuvne dijelove i cjelovitu logističku potporu.

Foto: Annegret Hilse

Osim glavnog ugovora, ministar Anušić je u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Berlinu potpisao i dva dodatna ugovora s njemačkom tvrtkom KNDS Deutschland, proizvođačem tenkova. Riječ je o ugovoru za isporuku simulatora i dodatne opreme te ugovoru o pružanju usluge produženog jamstva, čime se osigurava dugoročna održivost i operativnost novih oklopnih snaga.

Kako će Hrvatska platiti nove tenkove?

Ukupna vrijednost nabave procjenjuje se na oko 1,5 milijardi eura, no Hrvatska će posao platiti osjetno manje. Naime, cijena je umanjena za 144,8 milijuna eura, što je iznos koji je njemačko ministarstvo obrane uplatilo MORH-u kao kompenzaciju za tenkove, borbena vozila i streljivo koje je Hrvatska donirala Ukrajini krajem 2024. godine.

Foto: Annegret Hilse

Financijska konstrukcija ovog složenog projekta oslanja se većinom na europska sredstva. Glavnina iznosa, oko 1,1 milijarda eura, osigurat će se kroz zajam iz europskog financijskog instrumenta SAFE (Act in Support of Ammunition Production), namijenjenog jačanju obrambenih sposobnosti članica EU. Ostatak od oko 343,6 milijuna eura, koji pokriva produženo jamstvo, inflatorna usklađivanja i PDV, osigurat će se u proračunu Ministarstva obrane u razdoblju od 2026. do 2033. godine. Prvi tenkovi trebali bi stići u Hrvatsku između 2028. i 2030. godine.

Njemački kancelar Friedrich Merz nakon sastanka s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem govorio je o povezanosti dviju država i kazao da više od 400.000 Hrvata živi u Njemačkoj, a da milijuni Nijemaca odlaze u posjet Hrvatskoj. Kazao je da dvije države svjesno produbljuju svoje odnose.

Foto: Markus Schreiber

- Obojica smo suglasni da je Europa trenutačno suočena s izazovima kao rijetko kada do sada - kazao je Merz, piše HRT, i dodao da se tu ne radi samo o ruskoj agresiji na Ukrajinu, nego među ostalim i o hibridnim prijetnjama Europi.