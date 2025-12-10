Obavijesti

SRAMOTNO

Skandalozni Penava: Maknuli bi molitelje? Onda nek i Gay Pride ide u šumu da ne iritira većinu

Zagreb: Ivan Penava o aktualnim temama | Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Ne može, kazao je Penava, shvatiti da nekome smetaju ljudi koji mole, niti takvo razmišljanje podržava te je inicijatore peticije pozvao da izmjeste gay pride

Predsjednik Domovinskog pokreta (DP) Ivan Penava izjavio je u srijedu da su protiv svih zabrana te im je 'totalitaran i 'neshvatljiv' prijedlog peticije koju je pokrenula aktivistica za prava žena Sanja Sarnavka tražeći da se molitelji s trga izmjeste na neku drugu lokaciju. "On je nama poprilično totalitaran i neshvatljiv, našem načinu razmišljanja: slobodarskom, demokratičnom", kazao je Penava koji je zajedno s ministrom demografije i useljeništva Ivanom Šipićem te saborskim zastupnicima DP-a položio vijenac i odao počast prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu na Mirogoju.

Sarnavka je u subotu pokrenula online peticiju "Micanje klečavaca u ime 18 ubijenih žena u 2025.” koja je do utorka skupila više od 40 tisuća potpisa.

"Danas je u Rijeci ubijena 17. žrtva femicida ili prezira prema ženama istovremeno dok su klečavci na glavnim trgovima molili da žene budu podložne muškarcu, pokorne i tihe. Njih čuva i paze policija i redari, istovremeno dok žene ubijaju njihovi sadašnji i bivši partneri, sinovi, bliske osobe", stoji u peticiji koju će danas predati institucijama.

Između ostalog, u tekstu peticije navodi se da njihova molitva potiče žene da ne prijavljuju nasilje, da ostanu u otrovnim vezama koje ih u konačnici vode u smrt.

Penava je novinarima komentirao da je Domovinski pokret "za razliku od tih pod navodnicima progresivnih inicijativa i stranaka", generalno protiv svih zabrana.

"Ako one nisu toliko ekstremne, frapantne, da pozivaju na nekakve neslobode, mi smo za to da svatko ima pravo izraziti svoj stav bilo gdje, naravno, na način koji je barem donekle primjeren, koji nije radikalan, ekstreman", poručio je.

Ako smetaju ljudi koji mole, idemo onda Gay Pride woke ideologiju maknuti po šumama i gorama

"Ukoliko smetaju ljudi koji mole bilo gdje na javnim mjestima, onda ako tako gospoda inicijatori razmišljaju, idemo onda i Gay Pride i sve što diže i promiče woke ideologiju, idemo ih maknuti negdje po šumama i gorama na periferiju da nam ne iritiraju većinu hrvatskog naroda i građana. Jer kako su oni rekli - provociraju, rade nered, ovako će biti mira ako ih maknemo na periferiju", dodao je Penava.

Prozvao je inicijatore peticije da nemaju jednak pristup svemu i svim temama.

Ne može, kazao je, shvatiti da nekome smetaju ljudi koji mole, niti takvo razmišljanje podržava te je inicijatore peticije pozvao da izmjeste gay pride s kojim se, dodao je, "zlostavlja i iritira cjelokupna hrvatska javnost deset godina".

"Ne zbog načina kako ljudi žive, neka rade što god hoće u četiri zida, ali da to agresivno namećete putem medija, okupacije javnih prostora, ulica gdje staje život u središtima gradova, da bi promovirali nešto što je po nama i većini ljudi poprilično diskutabilno na način koji to radite", rekao je Penava.

"Mislim da je jasno da se tu radi o jednoj ideologiji koja je vrlo ograničena, restriktivna i apsolutno ima crveno svjetlo ili spuštenu rampu što se tiče Domovinskog pokreta", zaključio je.

Zamjenik predsjednika HDZ-a i ministar branitelja Tom Medved komentirao je novinarima nakon obilježavanja 26. godišnjice smrti dr. Franje Tuđmana sa izaslanstvom stranke, da nije vidio peticiju.

"U konačnici niz je peticija kojima smo svjedočili. Vidjet ćemo kad pogledamo sadržaj te peticije pa ćemo razmotriti", rekao je.

