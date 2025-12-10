Iako robot može odnijeti ostatak hrane ili knjige u knjižnici, to mu nije glavni zadatak. Na Tehničkom fakultetu imaju prvu generaciju studenata računarstva, kojima je robot iznimno zanimljiv zbog edukacije
VIDEO Robot u menzi HKS-a: 'Pozdravio nas je i namignuo nam, pa odnio ostatke hrane'
Osim u menzi, ovaj će robot poslužiti i u knjižnici sveučilišta. Može prevoziti ostatke hrane, knjige u knjižnici ili bilo koji drugi teret koji treba pokupiti i ostaviti na određenoj lokaciji. Robot osjeća težinu tereta i na temelju toga se može programirati da, ovisno o težini, odlazi na različite pozicije, govori nam dekan Tehničkog fakultet Hrvatskog katoličkog sveučilišta (HKS) Zlatan Car.
