Analitičari: 'O snazi Trumpa govori i da ga Hamas hvali, a za Gazu je jedna stvar najvažnija'

Piše Snježana Krnetić, Bogdan Blotnej,
Foto: Reuters

Izraelskim parlamentom orilo se oduševljenje govorom američkog predsjednika koji je došao potvrditi mir između Izraelaca i Palestinaca. Koliko je Trump moćan, govori i to da ga i Hamas hvali, kaže analitičar

I nakon toliko godina neprekidnog rata i beskrajne opasnosti, danas je nebo mirno, topovi su tihi, sirene su tihe, a sunce izlazi nad Svetom zemljom koja je konačno u miru, zemljom i regijom koja će, ako Bog da, živjeti u miru cijelu vječnost. Ovo nije samo kraj rata. Ovo je povijesna zora novog Bliskog istoka! Izjavio je to američki predsjednik Donald Trump u povijesnom govoru koji je trajao više od sat vremena u izraelskom parlamentu Knessetu.

Kako neslužbeno doznajemo, ozlijeđen je jedan bolnički psihijatar. Porezan je nožem te je završio na šivanju. Težina ozljeda zasad nije poznata.
Radilo se o programu inovativnog načina uzgoja jagoda iz kojeg je stala i država, a onda se pokazao kao prevara: Novci od kredita su izvučeni, a braniteljskim obiteljima su sjele ovrhe. Bore se za pravdu već 17 godina
Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je izjavio da je sukob u Pojasu Gaze "gotov". U Egiptu će se danas održati mirovni summit

