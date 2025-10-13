Izraelskim parlamentom orilo se oduševljenje govorom američkog predsjednika koji je došao potvrditi mir između Izraelaca i Palestinaca. Koliko je Trump moćan, govori i to da ga i Hamas hvali, kaže analitičar
OSLOBOĐENI TAOCI I ZAROBLJENICI PLUS+
Analitičari: 'O snazi Trumpa govori i da ga Hamas hvali, a za Gazu je jedna stvar najvažnija'
Čitanje članka: 4 min
I nakon toliko godina neprekidnog rata i beskrajne opasnosti, danas je nebo mirno, topovi su tihi, sirene su tihe, a sunce izlazi nad Svetom zemljom koja je konačno u miru, zemljom i regijom koja će, ako Bog da, živjeti u miru cijelu vječnost. Ovo nije samo kraj rata. Ovo je povijesna zora novog Bliskog istoka! Izjavio je to američki predsjednik Donald Trump u povijesnom govoru koji je trajao više od sat vremena u izraelskom parlamentu Knessetu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku