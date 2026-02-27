Osvojen Eurojackpot od 75 mil. eura! Evo gdje ide dobitak...

U 17. kolu Eurojackpota, održanom 27. veljače 2026. godine, izvučeni su brojevi: 7, 17, 19, 28, 47 te dodatni brojevi 2 i 7. Glavni dobitak (5+2) osvojila je jedna osoba iz Njemačke, a iznosi impresivnih 74.788.336,00 eura.

U Hrvatskoj, nažalost, nije bilo dobitnika u prva tri ranga (5+2, 5+1, 5+0).

Najveći dobitak ostvaren u Hrvatskoj bio je u kategoriji 4+1, gdje je 29 dobitnika osvojilo po 200,80 eura. U nižim kategorijama, dobitci su išli od 83,00 eura (4+0) do 8,10 eura (2+1)....

Očekivani jackpot u 18. kolu iznosi 10.000.000 eura.