Za drugu najpoželjniju fotelju u državi opet se za 14 dana bore aktivisti okupljeni u platformi Možemo, predvođeni Tomislavom Tomaševićem i Miroslav Škoro sa svojim Domovinskim pokretom.

U svojim pozdravnim govorima nakon prvog kruga izbora dali su naslutiti kako će glasače mamiti na svoju stranu u naredna dva tjedna. Politički analitičari Tomislav Klauški i Branimir Vidmarović komentirali su njihove govore te opisali kakvu političku borbu sada možemo očekivati.

- Tomašević je rekao da neće prodati obraz, da su išli sa svojim programom i da će moći vladati beskompromisno. Škoro je pak otvorio rat protiv ljevice i pozvao na dizanje desnice - kaže nam Klauški. Dodaje kako je neobično što Škoro upozorava na ekstremnu ljevicu.

- Zanimljivo je što Škoro govori za Tomaševića jer je on iz desničarske obitelju, otac mu je bio konzervativac, a stric svećenik. Nije mi baš jasno što želi reći, no Škori nije jasno ni da u drugi krug ne ulazi netko tko može biti gradonačelnica, kako je spomenuo u govoru, no možda se on i Tomašević budu dogovorili tko će preuzeti rodnu ulogu, šalim se, naravno - kaže nam Klauški.

Škoro je po njemu imao neuvjerljiv govor.

- Sve što Škoro kaže zvuči mi totalno nabubano, neautentično, neuvjerljivo. Da sad kaže da ide na večeru zvučao bi kao da ne ide. No taj strah od dolaska ljevice koji zaziva Škoro može samo pomoći Tomaševiću jer će umjerena ljevica gledati kako Škoro uzima mač i križ i kreće u fajt što će u njima probuditi strah - dodaje Klauški.

Analitičar Branimir Vidmarović Tomaševićev govor ocjenjuje očekivano skromnim i pristojnim.

- No samo ovaj dio ‘Zagreb je naš’ zvuči kao da zaziva ta neka mračna vremena. Nije to pravo potenciranje. Ako pričaš o progresivnosti, raznolikosti zagrebačkih lica i budućnosti onda ovo ‘naš’ ima konotaciju borbe protiv Milana Bandića - kaže Vidmarović.

Klauški smatra da pod time ‘naš’ Tomašević misli na građane.

- Škorin govor je apsolutno pametan potez. Pokušava povući sve desne glasove za drugi krug s ‘tako mi Bog pomogao i vjera u Boga’. To je retorika koja je stara kao svijet jer za motivaciju bilo koga na nešto vi morate prizvati božanstvo i pokazati da imate višu silu na svojoj strani - kaže Vidmarović.

Klauški zaključuje da u sljedeća dva tjedna možemo očekivati prljavu kampanju: 'Tomašević će dobiti, ali će biti jako ružno sa Škorom. Škoro je već pokazao da prljavo igra...’