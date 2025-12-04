Obavijesti

DETALJI UŽASA U SPLITU

Mladića tražili nakon prijetnje u kući, policajac ga je prepoznao. Liječnici: 'U induciranoj je komi'

Mladića tražili nakon prijetnje u kući, policajac ga je prepoznao. Liječnici: 'U induciranoj je komi'
Lokacija u Splitu gdje je policajac teško ozlijeđen u napadu oštrim predmetom | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Mladić je policajca navodno izbo čak osam puta po cijelom tijelu. Uhitili su ga nakon što se vratio kući gdje ga je čekala policija. Pronašli su i nož

Dok splitska policija i Županijsko državno odvjetništvo u Splitu još provode kriminalističko istraživanje vezano uz noćašnji napad na splitskog policijskog službenika kojega je, sumnja se, nožem teško ozlijedio 18-godišnjak, poznati su neki novi detalji. 

Kako neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija, 59-godišnji policajac se te večeri vraćao kući sa odrađene smjene u 1. PP u kojoj, uz ostalo, radi i kao kontakt policajac za područje gradskog kotara Kman. Najvjerojatnije je prije odlaska s posla bio upoznat s informacijom da njegovi kolege tragaju iza 18-godišnjakom za kojeg se sumnjalo da ima namjere ozbiljno nauditi svojim roditeljima.

Postojala je, piše Slobodna, informacija da je mladić te večeri uzeo nož iz stana jednog od članova svoje obitelji te je najavio da ih ide "sve pobiti" vjerojatno misleći na svoje ukućane. 

O svemu je odmah obaviještena policija te je ophodnja vrlo brzo stigla ispred kuće njegovih roditelja, no mladića nisu tamo zatekli. Ostali su tamo očekujući njegov dolazak. 

Po svemu sudeći, policajac, koji je tada bio u civilu i van službe, vidio je na cesti u ulici Put Mostina mladića i prepoznao ga te ga je pokušao zaustaviti. No, 18-godišnjak koji, čini se, ima ozbiljne psihičke probleme, odmah je izvadio nož i divljački nasrnuo na policajca koji to nije očekivao te ga je izbo najmanje osam puta po svim dijelovima tijela.

Pišu i da je 18-godišnjak uhićen ispred svoje kuće nakon višesatnog lutanja kao i da je policija pronašla sredstvo izvršenja.

Inače, riječ je o policijskom službeniku koji je, pišu, prije četiri godine dobio nagradu Grada Splita. 

Iz KBC Split za medije su kazali da je policajac i dalje životno ugrožen te da se nalazi u induciranoj komi u jedinici intenzivnog liječenja.

