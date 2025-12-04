DRAMA U UMAGU Kamion i auto propali u veliku septičku jamu!

Prilikom radova na cesti, popucala je površina te su radni kamion i parkirano vozilo upali u septičku jamu koja se nalazila ispod njih. Od čitatelja doznajemo da je u trenutku urušavanja u radnom kamionu bio i vozač.

Foto: Čitatelj 24sata

- U srijedu poslijepodne je odjednom popucala cesta, nastala je ogromna rupa iznad septičke jame i u nju su upali kamion s vozačem i još jedan mali kombi koji je bio na tom mjestu parkiran. Ta površina gdje je puklo je zapravo parking i to nisu raskopavali, već par metara dalje. Danas su ispraznili septičku i valjda će ih izvući van - govori nam čitatelj koji nam je poslao fotografije.

Foto: Čitatelj 24sata

Na teren su izašli vatrogasci JVP-a Umag, no nisu izvlačili vozila.

- Mi smo jučer izašli na teren samo u vidu osiguranja kako se ne bi nešto zapalilo, tvrtka i policija dogovorili su se da će danas obaviti izvlačenje vozila - rekao nam je zapovjednik Bojan Štokovac.

Umaška policija je jučer oko 15.40 sati zabilježila prometni događaj u kojemu su oštećena dva vozila, odgovorili su nam u upitu.

Kako kažu, do oštećenja je došlo kada je 63-godišnjak upravljao teretnim vozilom pulskih tablica u vlasništvu pravne osobe iz Pule kolnikom Ulice Giuseppine Martinuzzi kad je, silaskom sa zemljane površine na betonski, došlo do popuštanja betonskog djela i propadanja teretnog vozila u septičku jamu.

Foto: Čitatelj 24sata

- Uslijed daljnjeg propadanja terena, u jamu je propao i teretni automobil pulskih registracijskih oznaka u vlasništvu pravne osobe iz Umaga koji je bio parkiran u neposrednoj blizini. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba - rekli su iz policije.