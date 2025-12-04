Obavijesti

News

Komentari 12
NEVJEROJATNO

DRAMA U UMAGU Kamion i auto propali u veliku septičku jamu!

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 2 min
DRAMA U UMAGU Kamion i auto propali u veliku septičku jamu!
3
Foto: Čitatelj 24sata

Na teren su izašli i vatrogasci JVP-a Umag u vidu osiguranja, odnosno u slučaju da se vozila zapale

Prilikom radova na cesti, popucala je površina te su radni kamion i parkirano vozilo upali u septičku jamu koja se nalazila ispod njih. Od čitatelja doznajemo da je u trenutku urušavanja u radnom kamionu bio i vozač.

Foto: Čitatelj 24sata

- U srijedu poslijepodne je odjednom popucala cesta, nastala je ogromna rupa iznad septičke jame i u nju su upali kamion s vozačem i još jedan mali kombi koji je bio na tom mjestu parkiran. Ta površina gdje je puklo je zapravo parking i to nisu raskopavali, već par metara dalje. Danas su ispraznili septičku i valjda će ih izvući van - govori nam čitatelj koji nam je poslao fotografije.

Foto: Čitatelj 24sata

Na teren su izašli vatrogasci JVP-a Umag, no nisu izvlačili vozila.

STRAVA U SUSJEDSTVU Profesor pedofil uhićen u BiH: Od maloljetnog djeteta tražio da mu šalje eksplicitne snimke?
Profesor pedofil uhićen u BiH: Od maloljetnog djeteta tražio da mu šalje eksplicitne snimke?

- Mi smo jučer izašli na teren samo u vidu osiguranja kako se ne bi nešto zapalilo, tvrtka i policija dogovorili su se da će danas obaviti izvlačenje vozila - rekao nam je zapovjednik Bojan Štokovac.

Umaška policija je jučer oko 15.40 sati zabilježila prometni događaj u kojemu su oštećena dva vozila, odgovorili su nam u upitu.

Kako kažu, do oštećenja je došlo kada je 63-godišnjak upravljao teretnim vozilom pulskih tablica u vlasništvu pravne osobe iz Pule kolnikom Ulice Giuseppine Martinuzzi kad je, silaskom sa zemljane površine na betonski, došlo do popuštanja betonskog djela i propadanja teretnog vozila u septičku jamu.

Foto: Čitatelj 24sata

- Uslijed daljnjeg propadanja terena, u jamu je propao i teretni automobil pulskih registracijskih oznaka u vlasništvu pravne osobe iz Umaga koji je bio parkiran u neposrednoj blizini. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba - rekli su iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina
BIO U CIVILU

STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina

Policajac je ozlijeđen sinoć oko 22,45 sati te je odveden u bolnicu na pružanje liječničke pomoći gdje je i zadržan
Otkrili da misteriozni komet koji juri prema Zemlji - pulsira! Sve su snimili i zagrebački učenici
SENZACIJA NA NEBU

Otkrili da misteriozni komet koji juri prema Zemlji - pulsira! Sve su snimili i zagrebački učenici

Međuzvjezdani objekt 3I/ATLAS slikali su i u Srednjoj školi Jelkovec, koja sudjeluje u međunarodnom projektu Comet Chasers
PROGNOZA Stiže snijeg! Jako nevrijeme najavili za Dalmaciju
VREMENSKA PROGNOZA

PROGNOZA Stiže snijeg! Jako nevrijeme najavili za Dalmaciju

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na istoku povremeno jugoistočni, dok će na Jadranu prevladavati umjerena, lokalno jaka bura...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025