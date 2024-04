Analiza anketa po izbornim jedinicama: HDZ vodi, ali 'visi' im Vlada, SDP jači nego 2020...

Krenula je objava anketa po izbornim jedinicama koje su obično preciznije nego kada se istraživanja rade na razini cijele Hrvatske. Ankete ne znače pogađanje točnog izbornog rezultata, ali ocrtavaju trendove i raspoloženje birača u 10 hrvatskih izbornih jedinica u kojima se bira 140 od 151 zastupnika. Još tri se bira u dijaspori, a osam je zastupnika pripadnika nacionalnih manjina.

Večernji list je objavio dosad ankete u šest od 10 izbornih jedinica i rezultati pokazuju da je HDZ u vodstvu po broju mandata, ali ipak ostvaruje lošiji rezultat od prošlih izbora. Koalicija predvođena SDP-om je dobila poguranac od predsjednika Zorana Milanovića koji bi trebao biti premijer ako oni pobjede, ali po ovom rezultatima oni bi trebali ići u širu koaliciju. HDZ bi u tih šest izbornih jedinica osvojio ukupno 34 mandata, SDP-ova koalicija 30, Domovinski pokret 7, Most 6, Možemo 5, dok bi Fokus i lista župana Matije Posavca imali po jedan mandat. Ankete je za Večernji list na uzorku od 400 ispitanika po jedinici radila tvrtka "2x1 komunikacije" koju ne treba miješati s novoosnovanom tvrtkom "2x1 digital" koja objavljuje u određenim medijima rezultate koji idu izrazito u prilog Domovinskog pokreta. Osnivač potonje tvrtke je u prijateljskim odnosima s čelnicima DP-a.

Sve tri nacionalne televizije će objaviti svoje ankete sljedećih dana, a prvi je počeo HRT koji je objavio rezultate za treću i četvrtu izbornu jedinicu. Po njima, HDZ tek blago gubi potporu i stoji bolje nego u anketama za te dvije jedinice u Večernjem listu. Anketu za HRT je radila Promocija Plus. HRT je objavio da u trećoj izbornoj jedinici koja obuhvaća sjever Hrvatske SDP osvaja sedam mandata, HDZ pet, Domovinski pokret i Platforma Sjever Matije Posavca po 1 mandat. U četvrtoj izbornoj jedinici koja se proteže od Koprivnice do Osijeka HDZ osvaja 7, SDP 4 mandata, Domovinski pokret 2 i jedan Možemo!.

Važan svaki glas

U odnosu na prošle izbore, prema toj HRT-ovoj anketi, HDZ gubi samo jedan mandat u četvrtoj izbornoj jedinici, a u trećoj ima isti rezultat, dok SDP u obije izborne jedinice dobiva po mandat više. Rezultati Večernjakovih anketa idu manje na ruku HDZ-u jer u trećoj gube jedan mandat, a u četvrtoj čak dva. SDP pak isto osvaja po jedan više. Razlika je i u rezultatima za ostale stranke: u trećoj po njima mandat dobivaju Možemo i Most, a ne DP, dok u četvrtoj prolazi Most, a ne Možemo. Ove razlike između anketa samo govore koliko će izborna bitka biti napeta i koliko je svaki glas važan za one koji će prijeći ili ostati ispod izbornog praga od pet posto.

Također, i HDZ-u i SDP-u je važan baš svaki mandat kako bi s manjim partnerima mogli sastaviti većinu od 76 zastupnika potrebnih za Vladu. Ako se i u ostalim izbornim jedinicama nastavi trend iz HRT-ove ankete, HDZ je blizu rezultata prošlih izbora i ciljanih 60-63 mandata u Hrvatskoj s kojima bi lakše do većine, dok bi prema Večernjakovim anketama teško mogao složiti vlast. Treba vidjeti što će pokazati ostale ankete bliže izborima, tko će pridobiti neodlučne i kolika će biti izlaznost na dan izbora.

U još četiri izborne jedinice koje je objavio Večernji list, ankete pokazuju rast SDP-a, dok HDZ ima blagi pad. Tako u prvoj izbornoj jedinici HDZ osvaja 5 mandata, jednako kao i prošli puta, a SDP-ova koalicija 5, jedan više od prošlih izbora. Možemo osvaja dva mandata, što je jedan manje nego 2020., a DP i Most po jedan, što je isti rezultat.

U petoj izbornoj jedinici koja ide od Iloka do Hrvatske Kostajnice, HDZ osvaja 7 mandata, odnosno jedan manje nego prije četiri godine, a SDP tri, jednako kao i prošli puta. I DP ostaje na tri mandata, kao i na prošlim izborima, ali tu Most dobiva jedan mandat koji prošli puta nije osvojio.

U šestoj izbornoj jedinici koja obuhvaća zapad Zagreba, Samobor, Zaprešić, Jasku i Sv. Nedjelju, HDZ bi po toj anketi osvojio pet mandata, jedan manje, a SDP također pet mandata, ali to je jedan više nego 2020. Možemo bi tu osvojio dva mandata, a Fokus i Most po jedan.

U desetoj izbornoj jedinici koja obuhvaća jug zemlje, HDZ ponavlja rezultat sa sedam mandata, a SDP osvaja pet ili dva više.

Neizvjesne bitke

Nitko nije objavio još četiri izborne jedinice. Osmu koja obuhvaća Istru i u kojoj se očekuj da će IDS i SDP koji idu odvojeno osvojiti više mandata od HDZ-a. U devetoj jedinici sa Zadrom i Šibenikom, HDZ bi trebao glatko pobijediti, ali je pitanje hoće li odnijeti rekordnih osam mandata kao prije četiri godine. Neizvjesne bitke će biti u drugoj i sedmoj izbornoj jedinici koje su doživjele značajnije promjene. Iz druge je izbačena SDP-ova utvrda Koprivnica, pa je HDZ u prednosti. Sedma je značajno prekrojena, u njoj više nema dijelova Zagreba, ali ima Like, pa su predviđanja da će HDZ i tu biti prvi.

HDZ-u je problem koalicijski potencijal i ako bude relativni pobjednik jer samo DP nije odbacio mogućnost koalicije, ali njihov uvjet je da neće sa SDSS-om koji je dosad važan partner HDZ-a s tri mandata. I SDP će s ovim rezultatima i s partnerima također teško do Vlade.

Izlaznost bi mogla biti presudna

HDZ je prošli puta rekordno pobijedio uz rekordno nisku izlaznosti birača. Oporba pak računa da će oni nezadovoljni doći na birališta. Milanović je za izbore odabrao srijedu kako bi povećao izlaznost birača