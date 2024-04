Plenković: Milanović je Lucića izvrijeđao, a Hranja ponizio

"Milanović je brutalno izvrijeđao bivšeg načelnika Glavnog stožera, generala Josipa Lucića, koji je kandidat HDZ-a u 14. izbornoj jedinici i koji nije više vojna osoba", rekao je Plenković. Lucić je na predizbornom skupu izjavio kako „u sustavu i vrhu Hrvatske vojske postoje duboke podjele“ što je Milanović ocijenio opasnim presedanom i uvlačenjem Oružanih snaga u predizbornu kampanju. Pritom je za Lucića rekao da ga njegovo političko divljanje do kraja razotkriva kao pokvarenog čovjeka koji je, kao još jedan u nizu HDZ-ovih besčasnika, lagao u Hrvatskom saboru tvrdeći da nije član HDZ-a

Milanović je također prenio pismo bivšeg načelnika Glavnog stožera Robert Hranj koje je uputio njemu i ministru obrane Ivanu Anušiću, u kojemu je je demantirao Lucićeve tvrdnje te ih ocijenio nepriklandima i potencijalno opasnima.

Plenković je danas rekao kako je Milanović još jednom na perfidan način ponizio Hranja, kao i na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost kada mu nije dao da govori.

"Shvatili smo da je besmisleno sastajati se s njim", rekao je premijer dodavši da je Milanović zlorabio Hranja i kada ga je vukao u "bužu" kod svog "frenda" Dragana Kovačevića u Slovensku ulicu kršeći mjere protiv covida.

"Kako da je baš otišao u "bužu" gdje je brojač novca? Mi smo tad šutjeli da ne kompromitiramo načelnika gdje ga je ovaj odvukao", rekao je Plenković.

Ocijenio je da je Hranj grubo pogriješio: "Ako nije politički angažiran, neka se ne miješa."

Za generala Lucića premijer je rekao da je čovjek s dostojanstvom "iza kojeg stojimo", dok Milanović krši Ustav, snižava kulturu, vrijeđa, bljuje najgore vrste uvreda, i zlorabi Hranjevo pismo za koje ni ne znamo je li ga on napisao."

Ustvrdio je da je Milanović čovjek s kojim nitko racionalan ne može surađivati.

"Ne znam što se SDP i ovi lijevi jataci sramote da idu iza nekoga tko krši ustav. To bi ih trebala biti sramota. Onaj tko podržava kršitelja Ustava, taj isto krši Ustav", rekao je Plenokvić.

Komentirajući poruke između Olega Butkovića i Josipe Rimac rekao je kako je Butković sam odgovorio.

"Opet imamo situaciju da netko prigodno vadi poruke, ako su uopće autentično, protuzakonito ih daje novinarima, onda mi to moramo komentirati. To sve ima policija i DORH i ako nisu ništa poduzeli pet godina, znači da onda to ne predstavlja ništa”, dodao je.

Odgovarajući na pitanje u nasilju nad ženama glede najnovih ubojstava u Zagrebu, rekao je se “Istanbulska konvencija itekako provodi, postroženi su zakoni te uvedeno kazneno djelo femicida kao i povećane kazne za silovanje".

"Što god napravili, uvijek postoji divljak, nasilnik koji učini ovakva brutalna kaznena djela što je za najgoru osudu. Stopostotnog jamstva nema, uvijek postoje kreteni", rekao je Plenković.