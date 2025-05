Analiza istupa Ivana Turudića: Kaže da nije politička osoba, a žestoko optužuje Tomaševića

Još uvijek u Hrvatskoj su sudovi ti koji ocjenjuju naš rad, a ne političari, pogotovo ne oni koji su obuhvaćeni kaznenim postupkom. Članak 6. Zakona o državnom odvjetništvu jasno kazuje da nitko ne može govoriti o predmetu za kazneno djelo koje se goni po službenoj dužnosti, ne smije raditi pritisak, javno istupati u tom predmetu i ne smije koristiti svoj društveno-politički utjecaj, kazao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić na konferenciji za novinare predstavljajući rezultate rada državnih odvjetništva u 2024. godini.

Iskoristio je priliku kako bi, osvrćući se na često spominjani “tajming” akcija, napao zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i, bez ikakvih dodatnih objašnjenja ili argumenata, optužio ga da širi govor mržnje. To potencijalno može biti kazneno djelo. Doista je nevjerojatno da je glavni državni odvjetnik izjavio tako nešto o nekom političaru, osobito ako se zna da je nešto više od tjedan dana od drugog kruga lokalnih izbora, na kojima se Tomašević bori za drugi mandat na čelu Grada Zagreba.

Ivan Turudić prezentirao rezultate rada državnih odvjetništava u 2024. godini | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Kada se govori zašto je baš u neko vrijeme neka radnja poduzeta, zašto je npr. pretposljednjeg dana predizborne pretkampanje doneseno rješenje o provođenju istrage, da nije utvrđena osnovana sumnja ne bi se ništa radilo. Često smo postupali temeljem medijskih napisa, to je naša dužnost - rekao je Turudić, a potom se, ne navodeći njegovo ime, obrušio na Tomaševića.

- To je neistina kada jedan gradonačelnik kaže da se nikada nije dogodilo da jedan gradonačelnik, koji je građanin RH kao i svaki drugi, bude ispitan tjedan dana prije lokalnih izbora. Da je to potpuna neistina svjedoči i činjenica da se prije 10-ak dana vodila sudska rasprava protiv jednog kandidata za župana i nisam pročitao ništa o tajmingu u tom slučaju. Imamo gradonačelnika koji, zapravo, širi govor mržnje. Vrlo je teško razaznati nastupa li on kao svjedok, nastupa li kao okrivljenik, a nije okrivljenik, nego samo svjedok, ili kao branitelj svjedoka u određenom kaznenom postupku, često mijenja uloge - nastavio je Turudić. Ustvrdio je da kao glavni državni odvjetnik “nije politička osoba” i ne sudjeluje u predizbornim kampanjama, a nije želio odgovoriti na pitanje misli li da su uhićenja u aferi Hipodrom pomogla ili odmogla Tomaševiću prije prvog kruga lokalnih izbora.

Kritike oporbe na svoj rad nije želio komentirati.

- Ni od oporbe ni vladajućih ne očekujem da me vole. U DORH-u se trudimo raditi po zakonu i pri tom ne vodimo brigu o stvarima koje nisu propisane zakonom, tajminzima ili govoru mržnje pojedinih aktera političke scene - rekao je Turudić i dodao da utjecaja na DORH i njega osobno, direktno nije bilo.

- Ni od premijera ni vladajućih. No bilo je, jer što su drugo nego pokušaj političkog utjecaja onakvi komentari kad se govori o tajmingu i kad mi se prigovara da sam nekoliko puta odigrao dupli pas s odvjetnikom Nobilom? To je flagrantan politički utjecaj, ali to na mene ni kolege nema apsolutno nikakvog utjecaja - smatra glavni državni odvjetnik.

Zagreb: Tomašević stigao u USKOK dati iskaz oko afere Hipodrom | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Komentirao je istragu protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša, koji je osumnjičen s još sedam ljudi, među kojima su i članovi obitelji Petrač, za preplaćivanje robotskih uređaja.

- Istraga je pri kraju, čekaju se neke operativne radnje, analize, vještačenja, a mogu prognozirati da će optužnica biti podignuta ili meritorna državnoodvjetnička odluka biti donesena do ljeta, sredine srpnja - rekao je.

Na dodatno pitanje hoće li optužnica biti podignuta protiv svih optuženika, rekao je da to tek treba vidjeti.

- Za Hrvojem Petračem raspisana je međunarodna tjeralica i izdan europski uhidbeni nalog - dodao je Turudić, koji vjeruje da će vrlo brzo biti dostupan tijelima kaznenog progona RH.

Predstavljajući izvješće o radu DORH-a za prošlu godinu, dotakao se i brojki.

- Do današnjeg dana u 2025. pokrenuto je 257 istraga, vidite kako smo hiperaktivni, a 2023. ukupno 242, dakle do današnjeg dana pokrenuto je više istraga nego za cijelu 2023. U tzv. uskočkim predmetima vrijeme trajanja istrage smanjeno je za oko 30 posto - pohvalio se Turudić.

Nije spomenuo da je Uskok u 2024. u odnosu na godinu ranije zaprimio 20,7 posto manje predmeta dok je broj predmeta u svim drugim državnim odvjetništvima rastao. Tako su državna odvjetništva u 2024. primila 235.785 novih predmeta, odnosno 7 posto više u odnosu na 2023., a ako se gleda razdoblje od pet godina to je porast od 10,6 posto.

U prošloj godini državno odvjetništvo napustilo je 17 zamjenika državnih odvjetnika na svim razinama, od čega ih je 14 otišlo po sili zakona jer su napunili 70 godina. Popunjenost zamjenika državnih odvjetnika pala je na 69 posto.