USKOK ispitao Tomaševića: 'Kao gradonačelnik potpisujem sve ugovore, ali nikakve fakture'

Kao što znate, ne mogu vam komentirati ništa vezano uz iskaz. Rekao sam već, nama je u interesu da se to raščisti, to je svima u interesu. Ako je ukraden gradski novac, apsolutno sam za to da se pronađe tko god je za to kriv i da odgovara, rekao je nakon davanja iskaza u Uskoku zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Pokretanje videa... 01:53 Tomislav Tomašević izašao iz USKOK-a | Video: Laura Šiprak 24sata

- Što se tiče tajminga, ne sjećam se da se ikada dogodilo da netko tjedan dana prije izbora daje iskaz, ali evo, sada se dogodilo i mislim da se na taj način pokušava napraviti politička šteta, ali neće im uspjeti. Prema anketama građani vrlo dobro razumiju o čemu se radi - dodao je.

Zagreb: Tomašević stigao u USKOK dati iskaz oko afere Hipodrom | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Unutra je bio sat vremena, i izašao je kao svjedok, odnosno, istraga nije proširena i na njega.

- Tek treba utvrditi postoji li manjak, jesu li svi zaštitari koji su plaćeni i bili, a onda se treba utvrditi tko je u svemu tome sudjelovao - rekao je.

Komentirao je i činjenicu da je na okvirnom sporazumu s Eurolexom njegov potpis.

- Širi se svašta, ja kao gradonačelnik potpisujem sve ugovore jer je javna nabava u Zagrebu centralizirana, to je tisuću ugovora godišnje, međutim, naravno da nisam potpisivao nikakve fakture. Što se tiče osiguravanja novca, o proračunu Ustanove odlučuje Gradska skupština - zaključio je.